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От Виктория Пилзен обясниха как е станал пробивът на фенове на Левски на стадиона

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Спорт
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Клубът е действал от съображения за безопасност

От Виктория Пилзен обясниха как е станал пробивът на фенове на Левски на стадиона
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Чешкият Виктория Пилзен излезе с декларация на официалния си сайт за начина, по който са управлявали на място ситуацията с публиката на стадиона за мача с Левски заради присъствието на много повече българи от предвиденото на трибуните. Чешкият клуб се извини на част от привържениците за неудобството и им благодари за подкрепата. Левски спечели мача в Лига Европа срещу Виктория с 2:1, а български привърженици имаше във всички сектори на стадиона, което можеше да предизвика напрежение.

"Дълго време преди мача имаше интензивна комуникация с гостуващия клуб и УЕФА относно броя на гостуващите фенове, което е стандартна процедура за всеки европейски мач. Нямаше предположение, че на мача ще пристигне по-голям брой от обявените. Това означава пълен гостуващ сектор и 200 фенове в сектор "C" на основната трибуна съгласно стандартния протокол.

Въпреки превантивните мерки за онлайн продажби под формата на ограничения на IP адреси или необходимостта от регистрация, голям брой български фенове, живеещи в Чехия или директно в нашия регион, закупиха билети за домакинските сектори. В този момент беше практически невъзможно да им се попречи да влязат на стадиона и общият им брой беше много по-различен от официално обявеното число.

От съображения за безопасност и поради поведението на привържениците на Левски, решихме да реагираме и да преместим някои от нашите фенове на алтернативни места, за да предотвратим конфликти и ескалация на ситуацията. Напълно осъзнаваме, че някои от нашите фенове трябваше да гледат мача от места, различни от тези, с които са свикнали и за които са закупили валидни билети. Някои от феновете имаха негативно преживяване от целия мач.

Извиняваме се на всички наши фенове, които бяха засегнати от тази ситуация!

Безопасността на всички посетители на стадиона е приоритет за нас, но същевременно осъзнаваме, че не успяхме да осигурим протичането на мача според техните очаквания. Веднага след края на мача започнахме да анализираме всичко и да наложим мерки, за да предотвратим повторение на нещо подобно в бъдеще, въпреки че сме наясно с трудния процес, който ни очаква по отношение на приложимото законодателство.

Благодарим на всички, които ни подкрепиха в този мач, и вярваме, че това ще бъде така и в предстоящите мачове!", написаха от Виктория на официалната си страница.

Феновете на Левски са действали по същата схема, по която преди години привържениците на Айнтрахт Франкфурт купиха онлайн близо 30 хиляди билета за гостуване на Барселона, което доведе до голямо предимство на трибуните и накара испанският гранд да вземе много по-строги мерки, за да не допуска подобно нашествие на гостуващи фенове.

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#ФК Виктория Пилзен #УЕФА Лига Европа 2026/2027 #ПФК ЛЕВСКИ

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