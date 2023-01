Отборът на САЩ спечели United Cup

Отборът на САЩ спечели дебютното издание на отборния тенис турнир United Cup. Американците записаха три победи над тима на Италия.

В първия мач третата в световната ранглиста Джесика Пегула се наложи над №27 в света при жените Мартина Тревизан с 6:4, 6:2 за час и половина игра.

След това на корта излязоха Франсис Тиафо и Лоренцо Музети. Двубоят приключи при резултат 6:2 за американецът, поради отказ на италианеца след травма в рамото.

Третата среща противопостави Тейлър Фриц и Матео Беретини. След 2 часа и 17 минути игра американецът подпечата успеха за страната си при успех след два тайбрека - 7:6(4), 7:6(6).

