Откриха тялото на алпиниста Атанас Скатов

Тялото на Атанас Скатов е открито и хеликоптер на пакистанската армия в момента го транспортира от Базовия лагер към Скарду. Това съобщиха за БНР от пакистанската агенция, която обслужва експедицията на място.

Информацията беше потвърдена в Туитър и от специализираната фирма за височинни експедиции Alpine Adventure Guides.

Atanas body just recovered by Pak Army helicopter rescue mission. They're flying back to Skardu with Atanas fiancée which was with him at BC.