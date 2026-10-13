Отново е време за Шампионска лига, Атлетико срещу Ман Юнайтед е „черешката на тортата“ тази вечер

Атлетико Мадрид посреща Манчестър Юнайтед във вторник от 22:00 часа на „Естадио Метрополитано“ в двубой от втория кръг на основната фаза на Шампионската лига. Домакините ще търсят първия си успех в турнира след поражението от Ливърпул на старта, докато английският гранд продължава да изпитва сериозни затруднения далеч от дома.

Последната среща между двата тима беше през лятото и завърши с победа за Манчестър Юнайтед с 2:1. Преди това обаче „червените дяволи“ нямаха успех в три поредни сблъсъка с мадридчани, които спечелиха два от тях. Атлетико има и добри спомени от последната им елиминационна среща в Шампионската лига – през сезон 2022/23 испанците отстраниха Юнайтед на осминафиналите с общ резултат 2:1.

Тимът на Диего Симеоне влиза в предстоящия двубой с нарастващо самочувствие. Победата с 2:1 над Алавес в последния мач от първенството беше четвърта поредна за „дюшекчиите“, които реализираха общо 11 попадения в тази серия. Атлетико се представя убедително и на собствен терен, където е загубил само две точки в четирите си домакинства от началото на сезона. Макар поражението от Ливърпул да усложни задачата на испанците в Шампионската лига, завръщането у дома им дава добра възможност да реагират.

Ситуацията при Манчестър Юнайтед е далеч по-притеснителна. „Червените дяволи“ продължават да търсят постоянство, а серията им без победа достигна четири мача след равенството с Тотнъм в събота. Допълнителен проблем е представянето на отбора при гостуванията, където все още няма успех през кампанията. На този фон визитата в Мадрид изглежда като сериозно изпитание за английския тим.

Атлетико също не е без слабости. Отборът на Симеоне допусна голове в последните си два мача, а в четири от предишните си шест срещи не успя да запази вратата си суха. В същото време мадридчани се разписаха в пет от тези шест двубоя. Манчестър Юнайтед разполага с достатъчно индивидуална класа, за да създаде проблеми на домакините, дори и при колебливите си резултати. Затова вариантът и двата отбора да отбележат заслужава внимание, макар Атлетико да изглежда по-добре подготвен да стигне до победата.

В друг от интересните мачове във вторник вечер Галатасарай приема Барселона. Каталунците пристигат в Турция в отлична форма и продължават да печелят от началото на сезона. Убедителното 3:0 над Хетафе беше осмият им пореден успех в осем мача от първенството, а в Шампионската лига започнаха с категорична победа с 5:1 над Фейенорд.

Галатасарай също показа, че може бързо да се върне към добрите резултати. Преди международната пауза турският шампион допусна тежко поражение с 0:4 от Трабзонспор, а в първия кръг на Шампионската лига отстъпи с 1:3 при гостуването си на Спортинг в Лисабон. Успехът с 3:1 над Касъмпаша обаче даде повод за оптимизъм преди сблъсъка с един от фаворитите в турнира.

За Барселона гостуването в Истанбул няма да бъде лесна задача, независимо от впечатляващата форма на тима. Галатасарай може да бъде особено опасен пред собствена публика и вече е доказвал, че умее да затруднява европейските грандове. През миналия сезон Ливърпул усети това по трудния начин, след като загуби два пъти в турския мегаполис. Каталунците ще трябва да подходят сериозно към срещата, ако искат да продължат победната си серия и в най-престижния европейски клубен турнир.

Шампионът на Англия Арсенал приема Лил в Лондон в друг двубой от втория кръг. Тимът на Микел Артета ще се опита да затвърди доброто си начало в турнира, след като спечели с 1:0 гостуването си на Наполи. Капитанът Мартин Йодегор донесе ценния успех на лондончани, които сега ще разчитат и на подкрепата на собствената си публика.

„Топчиите“ продължиха победния си ход и през уикенда, когато обърнаха Лийдс до 2:1 в мач от Премиър лийг. Представянето на Арсенал в Европа също вдъхва увереност – лондончани са в серия от 13 последователни победи в груповата и основната фаза на Шампионската лига. Срещу френски съперници у дома статистиката им също е впечатляваща: пет победи и две равенства в последните седем срещи.

Лил пристига в английската столица след минимална победа с 1:0 над Льо Авър във френското първенство. Началото на европейската кампания обаче не беше толкова успешно за французите, които отстъпиха с 2:3 на Реал Бетис. Предизвикателството пред състава на Давиде Анчелоти става още по-сериозно предвид негативната му история при гостуванията на английски отбори. Лил е загубил последните си осем визити на съперници от Англия в европейските клубни турнири и ще трябва да промени тази тенденция, ако иска да си тръгне с положителен резултат от „Емиратс“.

Шампионът на Италия Интер посреща Брюж на „Джузепе Меаца“ в опит да запише първата си победа в основната фаза на Шампионската лига. И двата състава започнаха участието си в турнира със загуби и ще търсят начин да се върнат на правилния път.

Воденият от Кристиан Киву италиански шампион отстъпи с 1:2 на Реал Мадрид в първия си европейски двубой, но на домашната сцена демонстрира значително по-убедителна игра. Интер разгроми Парма с 3:0 през уикенда, а преди това се наложи над Удинезе в зрелищен мач, завършил 5:3. В последните си шест срещи във всички турнири „нерадзурите“ имат четири победи, едно равенство и едно поражение – резултати, които дават основания за оптимизъм преди сблъсъка с белгийците.

Брюж също не успя да стартира с успех в Европа, след като загуби с 2:3 от Астън Вила. В местното първенство обаче белгийският тим се представя силно и е спечелил четири от последните си пет мача.

Един от най-интересните моменти в срещата ще бъде завръщането на вратаря Ян Зомер на „Джузепе Меаца“. Швейцарецът прекара три сезона в Интер, като записа 15 сухи мрежи в Шампионската лига, преди да премине в Брюж през лятото. Така той ще се изправи срещу бившите си съотборници в двубой, в който опитът му може да се окаже важен за белгийския състав.