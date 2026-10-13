БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: Има ударен и втори кораб, който е потънал на...
Чете се за: 03:00 мин.
Нова атака с дрон срещу търговски кораби в Черно море...
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Нова атака с дронове срещу кораби в Черно море близо до бреговете на България

Отново е време за Шампионска лига, Атлетико срещу Ман Юнайтед е „черешката на тортата“ тази вечер

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 08:00 мин.
Спорт
Запази

Предстоят още куп интересни сблъсъци по терените на Стария континент.

Атлетико Мадрид
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Атлетико Мадрид посреща Манчестър Юнайтед във вторник от 22:00 часа на „Естадио Метрополитано“ в двубой от втория кръг на основната фаза на Шампионската лига. Домакините ще търсят първия си успех в турнира след поражението от Ливърпул на старта, докато английският гранд продължава да изпитва сериозни затруднения далеч от дома.

Последната среща между двата тима беше през лятото и завърши с победа за Манчестър Юнайтед с 2:1. Преди това обаче „червените дяволи“ нямаха успех в три поредни сблъсъка с мадридчани, които спечелиха два от тях. Атлетико има и добри спомени от последната им елиминационна среща в Шампионската лига – през сезон 2022/23 испанците отстраниха Юнайтед на осминафиналите с общ резултат 2:1.

Тимът на Диего Симеоне влиза в предстоящия двубой с нарастващо самочувствие. Победата с 2:1 над Алавес в последния мач от първенството беше четвърта поредна за „дюшекчиите“, които реализираха общо 11 попадения в тази серия. Атлетико се представя убедително и на собствен терен, където е загубил само две точки в четирите си домакинства от началото на сезона. Макар поражението от Ливърпул да усложни задачата на испанците в Шампионската лига, завръщането у дома им дава добра възможност да реагират.

Ситуацията при Манчестър Юнайтед е далеч по-притеснителна. „Червените дяволи“ продължават да търсят постоянство, а серията им без победа достигна четири мача след равенството с Тотнъм в събота. Допълнителен проблем е представянето на отбора при гостуванията, където все още няма успех през кампанията. На този фон визитата в Мадрид изглежда като сериозно изпитание за английския тим.

Атлетико също не е без слабости. Отборът на Симеоне допусна голове в последните си два мача, а в четири от предишните си шест срещи не успя да запази вратата си суха. В същото време мадридчани се разписаха в пет от тези шест двубоя. Манчестър Юнайтед разполага с достатъчно индивидуална класа, за да създаде проблеми на домакините, дори и при колебливите си резултати. Затова вариантът и двата отбора да отбележат заслужава внимание, макар Атлетико да изглежда по-добре подготвен да стигне до победата.

В друг от интересните мачове във вторник вечер Галатасарай приема Барселона. Каталунците пристигат в Турция в отлична форма и продължават да печелят от началото на сезона. Убедителното 3:0 над Хетафе беше осмият им пореден успех в осем мача от първенството, а в Шампионската лига започнаха с категорична победа с 5:1 над Фейенорд.

Галатасарай също показа, че може бързо да се върне към добрите резултати. Преди международната пауза турският шампион допусна тежко поражение с 0:4 от Трабзонспор, а в първия кръг на Шампионската лига отстъпи с 1:3 при гостуването си на Спортинг в Лисабон. Успехът с 3:1 над Касъмпаша обаче даде повод за оптимизъм преди сблъсъка с един от фаворитите в турнира.

За Барселона гостуването в Истанбул няма да бъде лесна задача, независимо от впечатляващата форма на тима. Галатасарай може да бъде особено опасен пред собствена публика и вече е доказвал, че умее да затруднява европейските грандове. През миналия сезон Ливърпул усети това по трудния начин, след като загуби два пъти в турския мегаполис. Каталунците ще трябва да подходят сериозно към срещата, ако искат да продължат победната си серия и в най-престижния европейски клубен турнир.

Шампионът на Англия Арсенал приема Лил в Лондон в друг двубой от втория кръг. Тимът на Микел Артета ще се опита да затвърди доброто си начало в турнира, след като спечели с 1:0 гостуването си на Наполи. Капитанът Мартин Йодегор донесе ценния успех на лондончани, които сега ще разчитат и на подкрепата на собствената си публика.

„Топчиите“ продължиха победния си ход и през уикенда, когато обърнаха Лийдс до 2:1 в мач от Премиър лийг. Представянето на Арсенал в Европа също вдъхва увереност – лондончани са в серия от 13 последователни победи в груповата и основната фаза на Шампионската лига. Срещу френски съперници у дома статистиката им също е впечатляваща: пет победи и две равенства в последните седем срещи.

Лил пристига в английската столица след минимална победа с 1:0 над Льо Авър във френското първенство. Началото на европейската кампания обаче не беше толкова успешно за французите, които отстъпиха с 2:3 на Реал Бетис. Предизвикателството пред състава на Давиде Анчелоти става още по-сериозно предвид негативната му история при гостуванията на английски отбори. Лил е загубил последните си осем визити на съперници от Англия в европейските клубни турнири и ще трябва да промени тази тенденция, ако иска да си тръгне с положителен резултат от „Емиратс“.

Шампионът на Италия Интер посреща Брюж на „Джузепе Меаца“ в опит да запише първата си победа в основната фаза на Шампионската лига. И двата състава започнаха участието си в турнира със загуби и ще търсят начин да се върнат на правилния път.

Воденият от Кристиан Киву италиански шампион отстъпи с 1:2 на Реал Мадрид в първия си европейски двубой, но на домашната сцена демонстрира значително по-убедителна игра. Интер разгроми Парма с 3:0 през уикенда, а преди това се наложи над Удинезе в зрелищен мач, завършил 5:3. В последните си шест срещи във всички турнири „нерадзурите“ имат четири победи, едно равенство и едно поражение – резултати, които дават основания за оптимизъм преди сблъсъка с белгийците.

Брюж също не успя да стартира с успех в Европа, след като загуби с 2:3 от Астън Вила. В местното първенство обаче белгийският тим се представя силно и е спечелил четири от последните си пет мача.

Един от най-интересните моменти в срещата ще бъде завръщането на вратаря Ян Зомер на „Джузепе Меаца“. Швейцарецът прекара три сезона в Интер, като записа 15 сухи мрежи в Шампионската лига, преди да премине в Брюж през лятото. Така той ще се изправи срещу бившите си съотборници в двубой, в който опитът му може да се окаже важен за белгийския състав.

Свързани статии:

Георги Кабаков ще ръководи двубой на Байерн Мюнхен в Шампионската лига
Георги Кабаков ще ръководи двубой на Байерн Мюнхен в Шампионската лига
Срещата Викинг – Байерн ще бъде втора за Кабаков в груповата фаза...
Чете се за: 01:30 мин.
Венсан Компани: Разговорите приключиха, време е Байерн да докаже, че може да спечели Шампионската лига
Венсан Компани: Разговорите приключиха, време е Байерн да докаже, че може да спечели Шампионската лига
Наставникът на баварците потвърди голямата цел за сезона, но...
Чете се за: 02:55 мин.
Гледайте новините и в Метрото Metro
#УЕФА Шампионска лига 2026/2027

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина дългогодишният кинооператор и режисьор в БНТ Румен Смилевски
1
Почина дългогодишният кинооператор и режисьор в БНТ Румен Смилевски
Ива Михайлова ще остане няколко дни в "Пирогов", започват изследвания
2
Ива Михайлова ще остане няколко дни в "Пирогов", започват...
Андрей Ковачев за Ива Михайлова: Скопие няма защо да се оплаква пред европейските институции от България
3
Андрей Ковачев за Ива Михайлова: Скопие няма защо да се оплаква...
"Ел Ниньо" с нов рекорд: Тихият океан достигна рекордните 29,7 градуса през септември
4
"Ел Ниньо" с нов рекорд: Тихият океан достигна рекордните...
Македонски медии: МВР на РСМ няма данни Ива Михайлова да е преминала границата
5
Македонски медии: МВР на РСМ няма данни Ива Михайлова да е...
Реакциите на българските власти след изненадващото пристигане на Ива Михайлова у нас (ОБЗОР)
6
Реакциите на българските власти след изненадващото пристигане на...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
2
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
3
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
4
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
5
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
От 34 до 24 градуса - температурите падат значително, сняг ще вали по планините
6
От 34 до 24 градуса - температурите падат значително, сняг ще вали...

Още от: Европейски футбол

Антонио Конте се появи на хоризонта за Манчестър Юнайтед
Антонио Конте се появи на хоризонта за Манчестър Юнайтед
Леванте и Севиля сътвориха голово шоу с шест попадения Леванте и Севиля сътвориха голово шоу с шест попадения
Чете се за: 02:10 мин.
Кристиано Роналдо вкара гол №981, а Ал Насър победи след напрежение в Рияд Кристиано Роналдо вкара гол №981, а Ал Насър победи след напрежение в Рияд
Чете се за: 03:47 мин.
Ковънтри разби Нюкасъл и записа историческа победа във Висшата лига Ковънтри разби Нюкасъл и записа историческа победа във Висшата лига
Чете се за: 09:52 мин.
Аталанта се върна на победния път след категоричен успех срещу Венеция Аталанта се върна на победния път след категоричен успех срещу Венеция
Чете се за: 03:02 мин.
Мъри Стоилов отпразнува първа победа за сезона с разгром и бразилски хеттрик Мъри Стоилов отпразнува първа победа за сезона с разгром и бразилски хеттрик
Чете се за: 04:17 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Има ударен и втори кораб, който е потънал на 17 мили източно от Крапец
Румен Радев: Има ударен и втори кораб, който е потънал на 17 мили...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Урсула фон дер Лайен за атаките на търговски кораби край Варна и Крапец: Черно море се превърна в поредния фронт на войната на Русия в Украйна Урсула фон дер Лайен за атаките на търговски кораби край Варна и Крапец: Черно море се превърна в поредния фронт на войната на Русия в Украйна
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Велислава Петрова: Повторните нападения срещу кораби в непосредствена близост до териториалните ни води са напълно неприемливи Велислава Петрова: Повторните нападения срещу кораби в непосредствена близост до териториалните ни води са напълно неприемливи
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Капитан Васил Данов за ударените кораби близо до Варна: Дошли са толкова близо до българския бряг, за да разчитат на закрила от България Капитан Васил Данов за ударените кораби близо до Варна: Дошли са толкова близо до българския бряг, за да разчитат на закрила от България
Чете се за: 06:37 мин.
У нас
Нова атака с дрон срещу търговски кораби в Черно море край Варна
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Моряци от атакувания кораб „Челси 3“ са настанени в...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Полк. Иван Миланов: Нужна е цялостна система за защита срещу дронове
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
НА ЖИВО: Депутатите на извънредно заседание: Изслушване в НС по...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ