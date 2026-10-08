БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министър Ива Петрова: Гарантирали сме сигурността на...
Чете се за: 04:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Венсан Компани: Разговорите приключиха, време е Байерн да докаже, че може да спечели Шампионската лига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:55 мин.
Спорт
Запази

Наставникът на баварците потвърди голямата цел за сезона, но предупреди, че пътят към европейския връх ще бъде изпълнен с трудни изпитания

Венсан Компани: Разговорите приключиха, време е Байерн да докаже, че може да спечели Шампионската лига
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Старши треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани категорично заяви, че спечелването на Шампионската лига остава една от основните цели пред германския гранд през настоящия сезон. Белгийският специалист подчерта, че амбициите на баварците са ясни още от началото на кампанията, но вече е време отборът да ги подкрепи с резултати на терена.

Байерн започна убедително участието си в най-престижния европейски клубен турнир, след като разгроми Бодьо/Глимт с 5:0 пред собствена публика в първия кръг от основната фаза.

Въпреки впечатляващия старт Компани не бърза да прави големи заключения и е наясно, че пред отбора предстои дълъг път, ако иска да стигне до най-ценния трофей в европейския клубен футбол.

"В самото начало на този сезон ясно заявих, че искаме да спечелим Шампионската лига. Но разговорите приключиха – сега трябва да постигнем резултати“, заяви Компани пред Bayern & Germany.

Наставникът на баварците обърна специално внимание на формата на надпреварата, който изисква постоянство още в общия етап, преди да започнат елиминационните сблъсъци.

"В момента сме в ситуация, в която първо трябва да преминем през общия етап. След това ще възникне нова ситуация, в която пътят може да бъде лесен или много труден и това ще се отрази на резултата“, обясни белгийският специалист.

Според Компани най-голямото предизвикателство пред всеки претендент за европейската корона е необходимостта да преодолее поредица от силни съперници, без да допуска сериозни колебания.

"В крайна сметка трябва да си по-силен от всеки отбор, а това не е лесно. Но целта остава и винаги ще бъде“, категоричен беше треньорът на Байерн.

Думите му показват, че въпреки убедителната победа на старта, в Мюнхен не възнамеряват да подценяват нито един от следващите си съперници.

Следващото изпитание за Байерн в Шампионската лига ще бъде срещу Викинг, като германският тим ще се стреми да продължи успешната си серия и да направи нова крачка към класирането за елиминационната фаза.

За Компани и неговите футболисти задачата е ясна – да превърнат заявените амбиции в постоянни резултати и да докажат, че Байерн Мюнхен има необходимите качества да се бори за европейския връх.

#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК Байерн Мюнхен #Венсан Компани

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

19-годишен е следил за изправността на АТВ-то от катастрофата в Слънчев бряг, но нямал квалификация за двигателя и спирачките
1
19-годишен е следил за изправността на АТВ-то от катастрофата в...
Започна заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност
2
Започна заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност
Спират 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за планов годишен ремонт
3
Спират 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за планов годишен ремонт
Заради инцидента в Черно море: Политически декларации след атаката с дронове
4
Заради инцидента в Черно море: Политически декларации след атаката...
СПЕЦИАЛНО: Атаката с дронове в Черно море – какво се знае за потъналия кораб "Алфа Уатан"
5
СПЕЦИАЛНО: Атаката с дронове в Черно море – какво се знае за...
Политически коментари след заседанието на КСНС при президента (ОБЗОР)
6
Политически коментари след заседанието на КСНС при президента (ОБЗОР)

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
2
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
3
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са доказателства, че Мегеров е физическият извършител на престъплението
4
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са...
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България!
5
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се...
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване на Преспанското езеро в списъка на ЮНЕСКО
6
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване...

Още от: Шампионска лига

Раул Асенсио: С Жозе Моуриньо можем отново да бъдем най-добрият отбор в Европа
Раул Асенсио: С Жозе Моуриньо можем отново да бъдем най-добрият отбор в Европа
Ламин Ямал: Искам да спечеля Шампионската лига Ламин Ямал: Искам да спечеля Шампионската лига
Чете се за: 01:17 мин.
Мюнхен и Барселона ще приемат финалите в Шампионската лига през 2028 и 2029 година Мюнхен и Барселона ще приемат финалите в Шампионската лига през 2028 и 2029 година
Чете се за: 02:37 мин.
Исмаил Картал изненадващо подаде оставка минути след равенството срещу Рома Исмаил Картал изненадващо подаде оставка минути след равенството срещу Рома
Чете се за: 02:52 мин.
Байерн стовари мощта си за едно полувреме върху Будьо/Глимт Байерн стовари мощта си за едно полувреме върху Будьо/Глимт
Чете се за: 04:27 мин.
Мечтан дебют за Комо в Шампионската лига Мечтан дебют за Комо в Шампионската лига
Чете се за: 03:30 мин.

Водещи новини

Министър Ива Петрова: Гарантирали сме сигурността на критичната енергийна инфраструктура
Министър Ива Петрова: Гарантирали сме сигурността на критичната...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Трима задържани за разпространение на фентанил в "Столипиново" Трима задържани за разпространение на фентанил в "Столипиново"
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Георги Господинов е сред фаворитите за Нобеловата награда за литература Георги Господинов е сред фаворитите за Нобеловата награда за литература
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Атаката срещу кораби в Черно море: Европейската агенция за морска безопасност е готова безплатно да изследва намерени отломки Атаката срещу кораби в Черно море: Европейската агенция за морска безопасност е готова безплатно да изследва намерени отломки
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
С 3,77 промила алкохол в кръвта: 34-годишен водач е задържан в...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
НА ЖИВО: Демерджиев ще отговаря на въпроси за полетите на Пеевски в...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Мирослав Зафиров 3 години след атаката на Хамас: Регионът е в...
Чете се за: 06:55 мин.
По света
Осъдената на смърт убийца в САЩ се събуди секунди преди да ѝ бъдат...
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ