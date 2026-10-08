Венсан Компани: Разговорите приключиха, време е Байерн да докаже, че може да спечели Шампионската лига

Старши треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани категорично заяви, че спечелването на Шампионската лига остава една от основните цели пред германския гранд през настоящия сезон. Белгийският специалист подчерта, че амбициите на баварците са ясни още от началото на кампанията, но вече е време отборът да ги подкрепи с резултати на терена.

Байерн започна убедително участието си в най-престижния европейски клубен турнир, след като разгроми Бодьо/Глимт с 5:0 пред собствена публика в първия кръг от основната фаза.

Въпреки впечатляващия старт Компани не бърза да прави големи заключения и е наясно, че пред отбора предстои дълъг път, ако иска да стигне до най-ценния трофей в европейския клубен футбол.

"В самото начало на този сезон ясно заявих, че искаме да спечелим Шампионската лига. Но разговорите приключиха – сега трябва да постигнем резултати“, заяви Компани пред Bayern & Germany.

Наставникът на баварците обърна специално внимание на формата на надпреварата, който изисква постоянство още в общия етап, преди да започнат елиминационните сблъсъци.

"В момента сме в ситуация, в която първо трябва да преминем през общия етап. След това ще възникне нова ситуация, в която пътят може да бъде лесен или много труден и това ще се отрази на резултата“, обясни белгийският специалист.

Според Компани най-голямото предизвикателство пред всеки претендент за европейската корона е необходимостта да преодолее поредица от силни съперници, без да допуска сериозни колебания.

"В крайна сметка трябва да си по-силен от всеки отбор, а това не е лесно. Но целта остава и винаги ще бъде“, категоричен беше треньорът на Байерн.

Думите му показват, че въпреки убедителната победа на старта, в Мюнхен не възнамеряват да подценяват нито един от следващите си съперници.

Следващото изпитание за Байерн в Шампионската лига ще бъде срещу Викинг, като германският тим ще се стреми да продължи успешната си серия и да направи нова крачка към класирането за елиминационната фаза.

За Компани и неговите футболисти задачата е ясна – да превърнат заявените амбиции в постоянни резултати и да докажат, че Байерн Мюнхен има необходимите качества да се бори за европейския връх.