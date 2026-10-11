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Георги Кабаков ще ръководи двубой на Байерн Мюнхен в Шампионската лига

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Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
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Срещата Викинг – Байерн ще бъде втора за Кабаков в груповата фаза на Шампионската лига през този сезон и общо пета в Европа.

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Българският съдия Георги Кабаков ще ръководи двубой с участието на германския шампион Байерн (Мюнхен) в Шампионската лига. Пловдивчанинът е назначен на срещата от 2-ия кръг на основната фаза на най-престижното клубно състезание между Викинг (Норвегия) и Байерн.

Срещата ще се играе на стадион „Викинг“ в Ставангер на 13-и октомври (вторник) от 22.00 часа.

Помощници на съдия номер 1 в ранглистата на БФС ще бъдат хората, с които той е в екип. Мартин Венев и Мартин Маргаритов ще бъдат асистент-съдии, а Мариян Гребенчарски е четвърти съдия.

Отговорниците за системата за видеоповторения (ВАР) обаче са от Белгия и Швейцария. Главен ВАР-съдия е Брам ван Дрише от Белгия, а за негов асистент е назначен Федаи Шан от Швейцария.

Кабаков ще има оценител като съдийски наблюдател човек, когото познава много добре и му е бил началник. УЕФА е изпратила с тази задача бившия шеф на българските рефери Виктор Касай от Унгария. Гари О’Хаган от Шотландия е дежурен делегат на УЕФА.

Срещата Викинг – Байерн ще бъде втора за Кабаков в груповата фаза на Шампионската лига през този сезон и общо пета в Европа.

#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК Байерн Мюнхен #Георги Кабаков

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