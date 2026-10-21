ПАОК очаква Десподов скоро, българинът поднови занимания

Кирил Десподов поднови пълноценни тренировки с ПАОК, след като вирусно заболяване го извади от състава за дербито с Ираклис. Българският национал започна заниманието наравно със съотборниците си, но треньорът Алесио Лиши го освободи предсрочно, за да не рискува здравето му.

Наставникът се надява крилото да се завърне в групата до края на месеца, като възстановяването му ще протече постепенно. Последният официален мач на Десподов беше на 22 март, а през май той претърпя операция на пръста на десния крак. След рехабилитация футболистът поднови тренировки в края на септември, но впоследствие се разболя. Възможно е той да попадне в състава за гостуването на ОФИ Крит на 25 октомври.

Междувременно Тома Луше пропусна заниманието заради разтежение, получено в дербито с Ираклис, а състоянието му ще бъде следено ежедневно. Извън тренировките остана и Димитрис Пелкас.

В заниманието ПАОК наблегна на атакуващите действия и преходите, като Десподов приключи по-рано и продължи възстановяването си с процедури в рехабилитационния център.