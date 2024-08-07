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Париж 2024: Програма 08.08.2024 г.

париж 2024 програма 03082024
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от БНТ
20:47, 07.08.2024
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
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Програма на българското участие в Париж 2024 - 8 август 2024 г.

11:00 ч. Художествена гимнастика - Стилияна Николова и Боряна Калейн /квалификации - многобой/ БНТ 1

11:45 ч. Таекуондо - Кимия Ализаде /57 кг - жени/ БНТ 1 или БНТ 3

12:00 ч. Модерен петобой - Тодор Михалев /полуфинал/

12:30 ч. Борба - Магомед Рамазанов /86 кг - свободен стил/ БНТ 1

16:00 ч. Художествена гимнастика - Стилияна Николова и Боряна Калейн /квалификации - многобой/ БНТ 1

20:45 ч. Вдигане на тежести - Божидар Андреев /73 кг - мъже/ БНТ 3

21:00 ч. Борба - Семен Новиков /87 кг - класически стил - финал/ БНТ 1

22:45 ч. Бокс - Хавиер Ибаниес Диас /57 кг - полуфинал/ БНТ 1 или БНТ 3

Програма на БНТ

09:10 ч. Добро утро, Париж! БНТ 1 и БНТ 3

11:00 ч. Художествена гимнастика - Стилияна Николова и Боряна Калейн /квалификации - многобой/ БНТ 1

11:30 ч. Лека атлетика /серии/ БНТ 3

11:45 ч. Таекуондо - Кимия Ализаде /57 кг - жени/ БНТ 1 или БНТ 3

12:30 ч. Борба - Магомед Рамазанов /86 кг - свободен стил/ БНТ 1

14:30 ч. Кану-каяк /финали/ БНТ 3

16:00 ч. Художествена гимнастика - Стилияна Николова и Боряна Калейн /квалификации - многобой/ БНТ 1

18:30 ч. Баскетбол Франция - Германия /полуфинал - мъже/ БНТ 3

19:00 ч. Днес на Игрите БНТ 1

20:30 ч. Лека атлетика /финали/ БНТ 1

20:45 ч. Вдигане на тежести - Божидар Андреев /73 кг - мъже/ БНТ 3

21:00 ч. Борба - Семен Новиков /87 кг - класически стил - финал/ БНТ 1

22:40 ч. Баскетбол САЩ - Сърбия /полуфинал - мъже/ БНТ 3

22:45 ч. Бокс - Хавиер Ибаниес Диас /57 кг - полуфинал/ БНТ 1

23:00 ч. Днес на Игрите БНТ 1

23:30 ч. Бокс /финали/ БНТ 1

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#Париж 2024
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