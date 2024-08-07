Париж 2024: Програма 08.08.2024 г.
Програма на българското участие в Париж 2024 - 8 август 2024 г.
11:00 ч. Художествена гимнастика - Стилияна Николова и Боряна Калейн /квалификации - многобой/ БНТ 1
11:45 ч. Таекуондо - Кимия Ализаде /57 кг - жени/ БНТ 1 или БНТ 3
12:00 ч. Модерен петобой - Тодор Михалев /полуфинал/
12:30 ч. Борба - Магомед Рамазанов /86 кг - свободен стил/ БНТ 1
16:00 ч. Художествена гимнастика - Стилияна Николова и Боряна Калейн /квалификации - многобой/ БНТ 1
20:45 ч. Вдигане на тежести - Божидар Андреев /73 кг - мъже/ БНТ 3
21:00 ч. Борба - Семен Новиков /87 кг - класически стил - финал/ БНТ 1
22:45 ч. Бокс - Хавиер Ибаниес Диас /57 кг - полуфинал/ БНТ 1 или БНТ 3
Програма на БНТ
09:10 ч. Добро утро, Париж! БНТ 1 и БНТ 3
11:00 ч. Художествена гимнастика - Стилияна Николова и Боряна Калейн /квалификации - многобой/ БНТ 1
11:30 ч. Лека атлетика /серии/ БНТ 3
11:45 ч. Таекуондо - Кимия Ализаде /57 кг - жени/ БНТ 1 или БНТ 3
12:30 ч. Борба - Магомед Рамазанов /86 кг - свободен стил/ БНТ 1
14:30 ч. Кану-каяк /финали/ БНТ 3
16:00 ч. Художествена гимнастика - Стилияна Николова и Боряна Калейн /квалификации - многобой/ БНТ 1
18:30 ч. Баскетбол Франция - Германия /полуфинал - мъже/ БНТ 3
19:00 ч. Днес на Игрите БНТ 1
20:30 ч. Лека атлетика /финали/ БНТ 1
20:45 ч. Вдигане на тежести - Божидар Андреев /73 кг - мъже/ БНТ 3
21:00 ч. Борба - Семен Новиков /87 кг - класически стил - финал/ БНТ 1
22:40 ч. Баскетбол САЩ - Сърбия /полуфинал - мъже/ БНТ 3
22:45 ч. Бокс - Хавиер Ибаниес Диас /57 кг - полуфинал/ БНТ 1
23:00 ч. Днес на Игрите БНТ 1
23:30 ч. Бокс /финали/ БНТ 1
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