Париж 2024: Програма - 30.07.2024 г.

Програма на българското участие в Париж 2024 – 30 юли

10:20 ч. – Бадминтон – Габриела и Стефани Стоеви /групова фаза/ БНТ 3

10:30 ч. – Гребане – Десислава Ангелова /скиф - четвъртфинали/ БНТ 3

11:50 ч. – Гребане – Кристиян Василев - /скиф - четвъртфинали/ БНТ 3

12:00 ч. – Плуване – Петър Мицин /200м бътерфлай/ БНТ 3

13:20 ч. – Бокс – Станимира Петрова /54 кг – осминафинали/ БНТ 1

13:51 ч. – Плуване – Любомир Епитропов /200м бруст/ БНТ 1 и БНТ 3

15:00 ч. – Бадминтон – Калояна Налбантова /групова фаза/ БНТ 3

Париж 2024 - Програма на БНТ –30 юли

09:00 ч. – Добро утро, Париж! БНТ 1 и БНТ 3

10:20 ч. – Бадминтон – Габриела и Стефани Стоеви /групова фаза/ БНТ 3

10:30 ч. – Гребане – Десислава Ангелова /скиф-четвъртфинали/ БНТ 3

11:50 ч. – Гребане – Кристиян Василев - /скиф-четвъртфинали/ БНТ 3

12:00 ч. – Плуване – Петър Мицин /200м бътерфлай - серии/ БНТ 3

13:20 ч. – Бокс – Станимира Петрова /54 кг – осминафинали/ БНТ 1

13:51 ч. – Плуване – Любомир Епитропов /200м бруст - серии/ БНТ 1 и БНТ 3

15:00 ч. – Бадминтон – Калояна Налбантова /групова фаза/ БНТ 3

18:00 ч. – Волейбол /мъже/ – Словения – Сърбия /групова фаза/ БНТ 3

19:00 ч. – Днес на Игрите БНТ 1

21:00 ч. – Плуване /финали/ БНТ 1

22:00 ч. – Баскетбол /мъже/ – Бразилия – Германия /групова фаза/ БНТ 3

23:00 ч. – Днес на Игрите БНТ 1

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