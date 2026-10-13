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ИЗВЪНРЕДНО
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Парламентът няма да заседава днес във връзка с помилването на "петричкия Ескобар" заради липса на кворум

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Парламентът няма да заседава днес поради липса на кворум. При втория опит за начало на извънредното заседание, свикано по искане на депутати във връзка с помилването на Огнян Атанасов, се регистрираха 80 народни представители – трима от „Прогресивна България“, 28 от ГЕРБ-СДС, 16 от ДПС, 18 от „Демократична България“, 13 от „Продължаваме промяната“ и двама от „Възраждане“.

Няма кворум, поради което заседание не може да бъде проведено, каза председателят на Народното събрание Михаела Доцова след втория опит за начало на извънредното заседание.

При първата регистрация, направена 15 минути по-рано, в залата бяха 87 народни представители - 14 от „Прогресивна България“, 25 от ГЕРБ-СДС, 17 от ДПС, 16 от „Демократична България“, 13 от „Продължаваме промяната“ и двама от „Възраждане“.

Депутатите трябваше да изслушат на извънредно заседание днес, свикано от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ главен комисар Ивайло Йорданов, началника на затвора в София старши комисар Светослав Пенов и Васил Кордев, заемал длъжността началник на софийския затвора през ноември - декември 2022 г., относно помилването на Огнян Атанасов и инцидент в затвора от 16 ноември 2022 г.

Миналата седмица от „Продължаваме промяната" съобщиха, че са събрани необходимите подписи за свикване на извънредно заседание на Народното събрание на 13 октомври за случая с помилвания наркотрафикант Огнян Атанасов, наричан „Петричкия Ескобар“, и за побой между затворници в болницата към затвора на 16 ноември 2022 г., в който от партията твърдят, че е участвал и Атанасов, три седмици преди помилването му.

#петричкия Ескобар #липса на кворум #Парламент #депутати

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