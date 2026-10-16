Парламентът прие на второ четене промените в Закона за управление на отпадъците. Промените касаят засилване на контрола и по-голяма прозрачност при обработката и рециклирането на отпадъци. Засягат се и така наречените "продуктови такси", които производителите и вносителите на електрически и електронни уреди заплащат при пускане на техника на пазара.

Промените обхващат и фирмите занимаващи се с разкомплектоване на излезлите от употреба МПС, таксата за гражданите, които бракуват автомобилите ще бъде намалена десетократно. От "Прогресивна България" описаха промените като "революционни", а от "Продължаваме промяната" и "Възраждане", които имаха редица предложения, контрираха, че текстовете са лобистки и до голяма степен повтарят вече съществуващите.

В крайна сметка промените бяха гласувани на второ четене в пленарна зала.