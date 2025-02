Първенците от четирите региона стартираха успешно участието си на VALORANT Masters в Банкок

Първенците от четирите региона - Americas (Северна и Южна Америка), EMEA (Европа, Близкия Изток и Африка), Pacific (Азия) и Китай, стартираха с победа първия Masters турнир на играта VALORANT в Банкок с награден фонд половин милион долара.

Надпреварата е от веригата VALORANT Champions Tour и противопоставя най-добрите два отбора от всеки един от четирите региона. Осемте тима са поставени в една група, като тези, които постигнат два успеха, се класират за плейофите, докато тези, които загубят два пъти, отпадат.

Вчера EDward Gaming (Китай) и DRX (Южна Корея) се поздравиха с победи, докато днес Team Vitality (Европа) и G2 Esports (САЩ) също стартираха успешно.

2 bangers to kick off #VALORANTMasters Bangkok! Here's your Day 1 Recap: pic.twitter.com/BcOSdmK1OV

Първият отбор на Китай спечели срещата си с втория тим на Европа - Team Liquid с 2:0 (18:16, 13:6). Двубоят започна с избора на карта на Liquid - Split, като всички 10 играчи в сървъра показаха най-доброто от себе си. Действащите шампиони от най-големия турнир във VALORANT - Champions се нуждаеха от пет продължения и шест мачбола, за да затворят първата карта след малко повече от час и половина. Изборът на EDG - Pearl, също се движеше равностойно до първото полувреме, завършило 7:5 в полза на китайците. След почивката обаче действащите шампиони спечелиха шест от следващите седем рунда, а с това и мача.

Южнокорейците от DRX също постигнаха чист успех срещу американците Sentinels - 13:3, 13:10. Особено категорична беше първата карта, която беше и избор на втория тим от Americas - Lotus. Първенецът на Азия изпита малко повече затруднения на своя избор - Haven, но благодарение на изявите на Чо "Flashback" Мин-хюк, младият тим на DRX изненада далеч по-опитните си съперници.

Определеният за "супер отбор" на Team Vitality пък се справи днес с другата южнокорейска организация - T1, също с 2:0 (13:9, 13:10). Представителите на Европа показаха колебливи изяви на собствения избор - Fracture, като дори изостанаха със 7:10. Фелипе "Less" де Лойола Басо и Никита "Derke" Сирмитев обаче поведоха тима си до шест поредни рунда и успех на първата карта. Изборът на T1 - Bind, също бе много равностоен, но отново огневата мощ на Vitality се оказа ключова, като в герой за тях този път се превърна Никита "trexx" Чередниченко.

В последния мач от първия кръг на надпреварата в столицата на Тайланд смятаните за фаворити G2 Esports се разправиха с втория отбор на Китай - Trace Esports, с 2:0 (13:8, 13:3). Американците държаха под контрол случващото се и на двете карти - Lotus и Abyss, особено на втората, която бе и техен избор. Те изостанаха с 2:3, но след това направиха зашеметяваща серия от 11 рунда подред, които бяха достатъчни и за победата.

Dominant showings at #VALORANTMasters today!



Take a look at the Day 2 recap: pic.twitter.com/CjNWRDXg3e