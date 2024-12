Пеещи астронавти: Европейската космическа агенция с оригинален поздрав за празниците

От Европейската космическа агенция разпространиха видео в социалните мрежи на част от астронавтите на Международната космическа станция, които изпълняват песента Feliz Navidad (Весела Коледа). Към видеото е добавен и надпис:

"Нуждаете се от още вдъхновение за вашия плейлист за коледно парти? Не търсете повече!"

¡Feliz Navidad!



