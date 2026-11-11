Пеп Гуардиола е сред основните кандидати за селекционер на САЩ

Бившият мениджър на Манчестър Сити Пеп Гуардиола е сред основните кандидати за селекционер на националния отбор на САЩ при евентуално напускане на Маурисио Почетино, съобщава "The Athletic“.

Аржентинският специалист е свързван с треньорския пост в Манчестър Юнайтед, където бъдещето на Майкъл Карик е поставено под въпрос заради слабите резултати на отбора. "Червените дяволи“ заемат 18-ото място във Висшата лига с едва една победа в първите десет кръга.

Според информацията ръководството на Американската футболна федерация вече обсъжда кандидатурата на Гуардиола, въпреки че договорът на Почетино е до 2030 година. При евентуалното му преминаване в Манчестър Юнайтед английският клуб ще трябва да плати освобождаваща клауза от 10 милиона евро.

55-годишният Гуардиола е без отбор, след като напусна Манчестър Сити след десет успешни сезона. Наскоро испанецът е бил близо до поемането на националния тим на Италия, но е отказал предложението заради желанието си да си почине.

Бившият технически директор на италианския национален отбор Паоло Малдини разкри, че двете страни са провели разговори, но Гуардиола е предпочел да не се завръща веднага към треньорската професия.

Испанецът обаче неведнъж е изразявал интерес към работата с национален отбор и желанието си да участва на световно първенство като селекционер. В миналото той е говорил положително и за потенциала на американския футбол.