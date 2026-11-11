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САЩ отмениха медийните изяви на националите на фона на интереса на Манчестър Юнайтед към Маурисио Почетино

Мариан Николов от Мариан Николов
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Спорт
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Американската футболна федерация посочи Деня на ветераните като причина за решението, докато английският клуб обмисля треньорска промяна

САЩ отмениха медийните изяви на националите на фона на интереса на Манчестър Юнайтед към Маурисио Почетино
Снимка: БГНЕС
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Футболната федерация на САЩ отмени планираните за сряда медийни изяви на националните състезатели на фона на информациите, че Манчестър Юнайтед подготвя предложение към селекционера Маурисио Почетино.

От американската централа обясниха, че решението е взето във връзка с отбелязването на Деня на ветераните. По този начин футболистите няма да бъдат изправени пред въпроси относно евентуалната раздяла с аржентинския специалист, чието име все по-усилено се свързва с мениджърския пост на "Олд Трафорд“.

Според Sky Sports Манчестър Юнайтед вече има подготвен план за привличането на Почетино, ако се стигне до очакваното освобождаване на настоящия наставник Майкъл Карик.

Английският гранд се намира в зоната на изпадащите след най-слабия си старт на сезон от 1986 година, което поставя под сериозно напрежение бъдещето на Карик.

Самият Почетино е заинтересован от възможността да се завърне във Висшата лига, където преди това е водил Саутхемптън, Тотнъм и Челси.

Аржентинецът подписа нов договор с Футболната федерация на САЩ само преди три месеца, като споразумението му е до Световното първенство през 2030 година. При евентуалното му преминаване в Манчестър Юнайтед американската страна ще има право на компенсация.

Междувременно Майкъл Карик пристигна на тренировъчната база „Карингтън“ в сряда сутринта и изпълни обичайните си задължения. По-късно той напусна комплекса, без клубът да е направил официално съобщение за бъдещето му.

Ситуацията около английския специалист е била обсъдена на среща в Монако между изпълнителния директор Омар Берада, футболния директор Джейсън Уилкокс и съсобственика на клуба сър Джим Ратклиф.

Манчестър Юнайтед ще поднови участието си във Висшата лига на 22 ноември с гостуване на Ливърпул, като според информациите не е изключено Почетино да застане начело на отбора още за този двубой.

Аржентинският специалист и преди е бил сред кандидатите за мениджърския пост на "Олд Трафорд“. През 2022 година той е водил разговори с клуба, но тогава ръководството е предпочело Ерик тен Хаг.

Почетино поддържа добри отношения и с легендарния бивш мениджър на Манчестър Юнайтед сър Алекс Фъргюсън, който е останал впечатлен от работата му още по време на престоя му в Саутхемптън.

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#ФК Манчестър Юнайтед #национален отбор на САЩ по футбол #Маурисио Почетино

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