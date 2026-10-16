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Везенков окрили Олимпиакос в драма пред погледа на Гуардиола (ВИДЕО)

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Чете се за: 06:27 мин.
Спорт
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Българският национал се развилня и поведе гърците в трилър срещу Барселона от Евролигата.

барселона олимпиакос евролига
Снимка: БГНЕС
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Александър Везенков затвърди ролята си на лидер и се погрижи Олимпиакос да извоюва трети пореден успех в Евролигата. Българинът и неговите съотборници подчиниха Барселона със 105:100 след продължение в среща от шестия кръг, изиграна в "Палау Блауграна". Интригата се заплете в края на редовното време и в допълнителните 5 минути, в които селекцията на Йоргос Барцокас нанесе своя удар срещу състава на Александър Секулич. Мачът се радваше на специално присъствие, тъй като бе изгледан от Хосеп Гуардиола на първия ред.

Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година, който за пореден път попадна в стартовата петица, блесна с пълна сила. Българският национал поведе колоната на реализаторите за гърците, особено през първите три части. Крилото се прибра в съблекалнята с 25 точки, 6 борби и 1 асистенция за 31 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 6/7 от средна дистанция, 1/2 зад дъгата и 10/10 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Място в стартовата петица намери и друг български национал - Коди Милър-Макинтайър, който допринесе за успеха на "червено-белите". Българският национал постави името си сред най-добрите реализатори. Гардът завърши със 17 точки, 3 борби, 4 асистенции и 1 открадната топка за 33 игрови минути. При стрелбата си той бе 3/3 от близко разстояние, 3/4 от далечна дистанция и 2/2 от наказателната линия.

На ниво се представи и друг роден национал, но с екипа на испанците - Умоджа Гибсън. Американецът с български паспорт се включи от резервната скамейка и бе близо до дабъл-дабъл. Гардът се отчете с 11 точки, 2 овладени под двата ринга топки и 7 завършващи подавания за 21 минути в игра. При стрелбата си той бе 2/3 от средна дистанция, 2/8 отвъд дъгата и 1/2 от линията за изпълнение на наказателни удари.

По този начин тимът от Пирея има пет победи и една загуба, а на сметката на каталунците личат по три успеха и три поражения. На 23 октомври (петък) Везенков, Милър-Макинтайър и компания ще домакинстват на Фенербахче, докато Барселона ще има визита на Олимпия Милано ден по-рано.

Размяната на серии властваше в откриващите минути. Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър поеха отговорност в офанзивен план за гостите, докато Дарио Брисуела се отличи сред реализаторите от другата страна. Последният получи известна помощ от Джиш Нибо и Джъстин Робинсън, които тласнаха домакините с аванс от 6 точки в края на встъпителния период.

Гърците подхванаха серия за начало на следващата десетка, когато Мбайе Ндайе изпъкна по пътя към обрата. Отново Брисуела бе в основата на това испанците да намерят верния ритъм в опит да отговорят на предизвикателството, но Тайсън Уорд, Милър-Макинтайър и Везенков комбинираха усилията си, за да може „червено-белите“ да се оттеглят при 57:47 в съблекалнята.

Размяната на серии отново се превърна в тенденция на старта на третата част. Александер Балцеровски даде лъч надежда на каталунците, че са способни на обрат, но Жан Монтеро и Везенков стопираха тези надежди, за да извоюват 11-точков актив след 36 минути игрово време.

„Блаугранас“ проявиха нова характер, този път чрез Тайрийз Мартин, Джош Нибо, Умоджа Гибсън и Брисуела, за да върнат усещането на интрига. Верните решения за тима от Пирея в нападение липсваха, а което предостави възможността на „лос кулес“ да стопят изоставането си само до минус 3 с по-малко от 3 минути, оставащи на часовника. Макар че тройка на Милър-Макинтайър изведе гостите със 7 точки напред, Робинсън и Нибо позволиха на домакините да стигнат до шут за водачеството, който Кевин Пънтър изпусна в с 10 секунди до края. В ответното нападение Везенков не трепна от наказателната линия за плюс 3, а атака по-късно Робинсън наниза тройка за равенството в последните 1.7 секунди. Последната дума имаше Кори Джоузеф, който остана далече от целта с финалната сирена и развръзката остана за продължението.

Драмата се пренесе в допълнителните 5 минути. Все пак Ндайе и Монтеро направиха така, че чрез серия от 11:3 „червено-белите“ да се доберат до успеха във финалните акорди.

Мбайе Ндайе се разписа със 17 точки за Олимпиакос. Жан Монтеро регистрира 13 и 7 асистенции.

Джъстин Робинсън (4 успешни стрелби и 6 асистенции) и Тайрийз Мартин (7 борби) отбелязаха по 17 точки за Барселона. Дарио Брисуела завърши с 13, Джош Нибо записа 11 и 10 овладени под двата ринга топки, Жоел Пара приключи с 10 и 6 овладени под двата коша топки.

#Умоджа Гибсън #Евролига 2026/2027 #Хосеп Гуаридола #Коди Милър-Макинтайър #БК Барселона #Александър Везенков

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