Певица заяви, че Мерилин Менсън имал стая за изнасилване

Скандалът около 52-годишния Мерилин Менсън набира още по-висока скорост.

Броени дни след като музикантът беше обвинен в насилие от няколко жени (включително от актрисата Евън Рейчъл Ууд), певицата Фийби Бриджърс, която е номинирана за тазгодишните награди "Грами", заяви, че преди много години се е озовала в дома на Менсън. Певецът й признал, че има "стая за изнасилване".

"Когато бях девойка, отидох да видя Мерилин Менсън с моите приятели. Бях му голяма фенка. Той нарече помещение в къщата си "стаята за изнасилване". Мислех, че това е просто ужасното му чувство за хумор. Вече не съм му фенка. Сега се присъединих към всички, които са се изказали по въпроса, написа 26-годишната певица в Туитър.

TW:



I went to Marilyn Manson’s house when I was a teenager with some friends. I was a big fan. He referred to a room in his house as the “r*pe room”, I thought it was just his horrible frat boy sense of humor. I stopped being a fan.



I stand with everyone who came forward.