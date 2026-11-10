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Пламен Константинов изведе Локомотив Новосибирск до пети успех в Русия

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Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
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Така тимът оглави временното класиране с 15 точки от пет победи и едно поражение.

пламен константинов локомотив новосибирск продължават победите русия
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Воденият от Пламен Константинов Локомотив Новосибирск продължава силното си представяне в руската Суперлига. Българският специалист и неговите волейболисти записаха четвърти пореден и общо пети успех от началото на сезона, след като се наложиха категорично над Нова Новокуйбишевск с 3:0 (25:15, 25:21, 25:16).

Двубоят беше последен от програмата на шестия кръг и се игра в Новосибирск. Домакините контролираха събитията на полето и не оставиха особени шансове на своя съперник.

С този успех Локомотив оглави временното класиране с 15 точки от пет победи и едно поражение. Същия баланс имат Динамо Москва и Зенит Санкт Петербург, които заемат съответно второто и третото място с 14 и 13 точки.

Най-резултатен за победителите беше Ражабдибир Шахбанмирзаев с 15 точки, включително два аса и 65% ефективност в атака. Фьодор Воронков добави 12 точки, а Александър Костадинов се отчете с още 11.

За гостите Владислав Полочанин и Иля Борило завършиха с по девет точки.

В следващия, седми кръг Локомотив отново ще играе пред собствена публика. Съперник на тима на Пламен Константинов ще бъде Енисей Красноярск, а срещата е насрочена за неделя, 15 ноември, от 14:00 часа българско време.

#ВК Локомотив Новосибирск #Пламен Константинов

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