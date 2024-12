Победа №20 за Кливланд Кавалиърс развали историческа вечер за Никола Йокич

Никола Йокич вече е еднолично на 3-о място в класацията на Националната баскетболна асоциация (НБА) по постигнати трибъл-дабъл, след като отбеляза 27 точки, взе 20 борби и направи 11 асистенции. Въпреки усилията на сръбския център, тимът на Денвър отстъпи на Кливланд със 114:126.

За Йокич това е трипъл-дабъл №139, като така той изпревара легендата Меджик Джонсън във вечната ранглиста на Лигата. Също така за Йокич това е втори трипъл-дабъл за сезона, в които вкарва повече от 20 точки и взима повече от 20 борби.

Звездата на вечерта нямаше как да се противопостави на квартета от състава на домакините – Донован Мичъл (28 точки), Дариъс Гарланд (24), Карис Левърт (21) и Ивън Моубли (20), които събраха общо 93 точки. Това е трета поредна победа за Кавалиърс, които имат вече 20 и са еднолично на върха в цялата лига.

Първи трибъл-дабъл за сезона пък регистрира Лука Дончич за успеха на неговия Далас със 137:101 над Вашингтон. Това е 15-а победа за Далас, а три отбора с еднакъв баланс – 15/8, делят върха в Тихоокеанската дивизия. Отделно, това е шеста поредна победа за Далас над този противник.

Дончич прибави в личната си сметка 21 точки, 10 борби и 10 подавания, за да оформи своето 78-о постижение в редовния с двуцифрени показатели за всеки елемент от статистиката. Кайри Ървинг пък завърши срещата с 25 точки, личен рекорд за него през сезона. Бившият играч на Вашингтон – появилият се от пейката Даниел Гафърд добави 16 пункта за победителите, които имат 10 успеха в последните си 11 мача.

Малкълм Брогдън и Марвин Багли Трети отговориха с по 16 точки всеки от тях за столичния отбор, докато Карлтън Карингтън прибави 15 при 16-ата рекордна поредна загуба на тима в рамките на един сезон.

Голдън Стейт се справи с Хюстън с 99:93, като Джонатан Къминга отбеляза 33 точки за Уориърс, а Андрю Хигинс прибави 23. Голдън Стейт пък записва 15-а поредна победа над същия съперник на свой терен. Стеф Къри – голямата звезда на тима, не игра заради напрежение в коленете, а съотборниците му изковаха успеха в края на втората част и началото на третата, когато със серия 21:4 точки напрактика сложиха край на поредицата от пет загуби. Рокетс, които нямат победа над този съперник от февруари 2020-а година, разчитаха на Алперен Шенгюн с 16 точки и 15 от Дилън Брукс.

Jonathan Kuminga scores a career-high 33 PTS on 59.1 FG% to lead the @warriors to the win over Houston! pic.twitter.com/YX7D3Y4FzV