Победи за Англия, Чехия и Италия европейското първенство по футбол за младежи

Отборът на Англия постигна втора победа на Европейското първенство за младежи до 21 години, което се провежда в Румъния и Грузия, и си гарантира участие във втората фаза.

Англичаните стигнаха до успех с 2:0 над Израел благодарение на головете на крилото на Нюкасъл Антъни Гордън в 15-ата минута и на Емил Смит-Роу от Арсенал в 68-ата. Англичаните си гарантират и първото място, което им отрежда за съперник на четвъртфинала завършилия на 2-о място в група А.

