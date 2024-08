Победоносен дебют за Димитър Митов с екипа на Абърдийн в Шотландия

Вратарят Димитър Митов дебютира с победа с екипа на Абърдийн. В среща от първия кръг на първенството в Шотландия "доновете" победиха с 2:1 като гости Сейнт Джонстън.

