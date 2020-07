Почина актрисата от "Отнесени от вихъра" Оливия де Хавиланд

Снимка: БГНЕС

Актрисата Оливия де Хавиланд, известна с ролята си на Мелани Хамилтън в "Отнесени от Вихъра", почина на 104-годишна възраст. Тя е издъхнала в съня си в своя дом в Париж.

Оливия де Хавиланд е родена на 1 юли 1916 г. в Токио, където баща ѝ Уолтър е преподавател в британския колеж. След като бракът на родителите ѝ се разпада, бъдещата звезда заедно с майка си и сестра си се мести в Калифорния. Когато навършва 18 години филмовата компания "Warner Brothers" ѝ предлага първия договор.

Носителка е на две награди "Оскар" за най-добра актриса за участието си във филмите "To Each His Own" (1948 г.) и "The Heiress" (1949 г.) и два пъти е награждавана със "Златен глобус".

През 2010 г. президентът на Франция Никола Саркози я награждава с ордена на Почетния легион.