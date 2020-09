Почина бащата на Бил Гейтс

Бащата на основателя на компанията "Microsoft” и известен филантроп Уилям Гейтс-старши почина на 94-годишна възраст, написа Бил Гейтс в собствения си блог.

"Вчера баща ми почина спокойно у дома, заобиколен от семейството си. Ще ни липсва повече, отколкото сега можем да си представим. Изпитваме скръб, но и благодарност. Смъртта на баща ми не беше неочаквана, той беше на 94 години и здравето му се влошаваше. Ще имаме време да размислим колко щастливи сме били да имаме толкова прекрасен човек в живота си в продължение на много години“, написа Бил Гейтс.

Гейтс-младши отбеляза, че "оценява тихото влияние", което баща му е оказал практически във всеки аспект от живота му, като подчерта правната помощ на Гейтс-старши в ранните години на "Microsoft”.

Гейтс отбеляза изключителния принос на баща си в сферата на благотворителността. "Фондация Бил и Мелинда Гейтс" нямаше да се превърне в това, което е днес, без баща ми. Повече от всеки друг той е оформил ценностите на фондацията", споделя Бил Гейтс.

Както отбелязва в. "Ню Йорк Таймс”, болестта на Алцхаймер стана причина за смъртта на Гейтс-старши.

"Баща ми беше "истинският Бил Гейтс”. Той беше всичко, което се опитвам да бъда, ще ми липсва всеки ден", написа основателят на "Microsoft” в Туитър.

My dad was the “real” Bill Gates. He was everything I try to be and I will miss him every day.https://t.co/OnAEsmosNb