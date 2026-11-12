Почистиха плаж “Липите” край Синеморец от чувалите с червен пипер

Сложна операция по суша и море обедини усилията на местните институции и доброволци. Заради труднодостъпния терен и невъзможността да се използва специализирана техника се наложи необичайно решение. Чувалите от малкия плаж „Липите“ бяха натоварени на понтони и извозени по море с моторна лодка. Част от участниците в акцията работиха във водата, за да преведат понтоните през плитчините и да осигурят безопасното транспортиране на товара.

В мащабното почистване се включиха екипи на Община Царево, Пристанище Царево, кметствата в Ахтопол и Синеморец, Държавното горско стопанство и Граничната полиция в Царево.

Ключова за успешното приключване на операцията се оказа и помощта на местни жители. Веселин Деспотов предостави безвъзмездно понтоните, а земеделският производител Васил Георгиев осигури големи чували за събирането на отпадъците. От пожарната служба бяха предоставени и неопренови костюми за хората, които работиха във водата.

От Община Царево настояват държавните институции да разработят ясен механизъм за реакция и разпределение на отговорностите. Според местната власт не бива справянето с подобни замърсявания да зависи единствено от инициативността и ресурсите на общините.