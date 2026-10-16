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Подпалиха два служебни автомобила на ДПС в Търговище, партията настоява за бързо разследване

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Два служебни автомобила на ДПС в Търговище са били умишлено подпалени снощи, докато са били паркирани в близост до партийния офис и жилищна сграда. По информация на партията колите са били залети с леснозапалима течност в двигателната част, което е създало риск за имуществото и сигурността на живущите в района. От ДПС осъдиха остро посегателството и призоваха компетентните институции към незабавно и обективно разследване, установяване на извършителите и търсене на наказателна отговорност.

"Снощи два служебни автомобила на ДПС в Търговище бяха брутално подпалени, докато са паркирани в непосредствена близост до партийния офис и жилищна сграда. По информацията ни автомобилите са били залети с леснозапалима течност в двигателната част, което е създало сериозен риск не само за имуществото, но и за живота и здравето на живущите в района", пише в съобщението до медиите.

"Настояваме за незабавни, обективни и адекватни действия от страна на Министерството на вътрешните работи, Областната дирекция на МВР в Търговище, Прокуратурата на Република България, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и всички компетентни институции. Очакваме бързо и пълно разследване, установяване на извършителите и подвеждането им под отговорност."

#запалени коли #Търговище #ДПС

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