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Полицията издирва 52-годишен мъж от пернишкото село Рударци

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Полицията издирва 52-годишен мъж от пернишкото село Рударци
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Полицията в Перник търси съдействие за откриването на 52-годишния Радослав Митков Радков от село Рударци, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Последно мъжът е бил забелязан около 15.30 ч. вчера на домашния си адрес на ул. „Стефан Караджа“ № 2 в населеното място.

По данни на полицията издирваният е висок около 170 см, със слабо телосложение и характерна прегърбена стойка при ходене. Обикновено носи дебела шапка и очила. В деня на изчезването си е бил облечен с червено яке с качулка и сиво долнище на анцуг.

От ОД на МВР уточняват, че Радков е без лични документи и мобилен телефон. Поради здравословното си състояние той се нуждае от специални грижи и съдействие.

От полицията призовават гражданите, които разполагат с информация за местонахождението му или са го забелязали, незабавно да подадат сигнал на телефон 112 или в най-близкото районно управление на МВР.

#Рударци #издирван мъж

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