Полша сломи Украйна за едно полувреме

Националният отбор на Полша даде заявка за силно представяне на европейското първенство по футбол в Германия. Съставът на Михал Пробеж надигра Украйна с 3:1 в приятелска среща, изиграна във Варшава.

Себастиан Валуклевич, Пьотър Жиелински и Тарас Романчук отбелязаха още през първото полувреме за поляците, а за момчетата, водени от Серхий Ребров, вкара Арьом Довбик.

