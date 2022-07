Полша стигна до полуфиналите на Лигата на нациите след тежък мач с Иран

Полша победи Иран с 3:2 гейма (25:21, 24:26, 25:18, 16:25, 15:7) в последния четвъртфинален двубой от волейболната Лига на нациите при мъжете, игран в Болоня.

През първия гейм равенството се задържа до резултат 6:6, след което поляците изградиха комфортна преднина, която запазиха до края на частта. "Дружина Полска" имаше аванс от 3 точки и във втория гейм при резултат 16:13, но иранците осъществиха обрат, за да изравнят.

Поляците бяха далеч по-убедителни в третата част, за да си възобновят преднината в геймовете. Азиатците взеха пример от своя съперник и водеха през цялото време в гейм №4, като авансът им дори бе двуцифрен при 23:13.

