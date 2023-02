Попов е 40-и след първия манш на гигантския слалом, Стоилов и Златков на завършиха

Най-добрият български скиор-алпиец Алберт Попов завърши на 40-о място в първия манш на мъжкия гигантски слалом на Световното първенство в Куршевел и Мерибел.

25-годишният столичанин завърши с време от 1:26.51 мин. Константин Стоилов и Калин Златков не успяха да завършат първия манш след грешки.

Във втория манш Попов ще бъде единственият представител за България. В спускането участие ще вземат състезателите, завършили в топ 60 на първия манш.

Най-добро време даде Марко Шварц, който премина трасето за 1:19.47 мин. Той изпревари Марко Одермат с 58 стотни.

