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Пореден скандал около Джани Инфантино за милиони долари, ФИФА отрича обвиненията

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Чете се за: 03:07 мин.
Спорт
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Британски и американски медии твърдят, че президентът на световната футболна централа е получил допълнителни 1,72 милиона долара от американски компании извън официалното си възнаграждение

Пореден скандал около Джани Инфантино за милиони долари, ФИФА отрича обвиненията
Снимка: AP Photo
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Международната футболна федерация (ФИФА) категорично отрече информациите, че нейният президент Джани Инфантино е получавал втора заплата. Реакцията на световната футболна централа идва след публикации на британския вестник "Таймс“ и американското издание ESPN, според които швейцарецът е получил допълнително възнаграждение в размер на 1,72 милиона долара през 2024 година.

Според двете медии сумата е била изплатена от американски компании във връзка с организацията на Световното първенство по футбол през 2026 година, на което домакини са САЩ, Канада и Мексико.

"ФИФА не е плащала втора заплата на своя президент“, заяви говорител на организацията, цитиран от германската информационна агенция ДПА.

От световната футболна централа по този начин отхвърлиха твърденията за допълнително възнаграждение, изплащано от самата организация. Публикациите на "Таймс“ и ESPN обаче поставят въпроса за предполагаеми плащания от външни компании.

Според журналистическите разследвания двете издания разполагат с документ, който показва, че Инфантино е получил 1,72 милиона долара извън официалната си заплата.

Посочената сума не е включена в годишното му възнаграждение като президент на ФИФА, което възлиза на 5,1 милиона долара.

Това означава, че ако информацията за допълнителното плащане бъде потвърдена, общата сума на посочените възнаграждения би достигнала 6,82 милиона долара.

Към момента обаче твърденията на медиите и официалната позиция на ФИФА се разминават, като от организацията отричат да са изплащали втора заплата на своя президент.

Случаят възниква на фона на нарастващо напрежение между ръководството на ФИФА и част от водещите национални футболни федерации в Европа и Северна Америка.

Причината е предложен от Джани Инфантино план, който предвижда възможност частни инвеститори да придобиват дялове в турнирите, организирани от световната футболна централа.

Сред надпреварите, които биха могли да попаднат в обхвата на подобна схема, е и световното първенство по футбол — най-престижният и един от най-доходоносните турнири под егидата на ФИФА.

Идеята е предизвикала сериозни критики от страна на редица национални федерации, които се противопоставят на възможността частен капитал да придобие участие в управлението и търговските права на международните футболни състезания.

На този фон публикациите за предполагаемото допълнително възнаграждение на Инфантино добавят нов повод за въпроси около финансовата прозрачност и управлението на световната футболна централа.

#Световна футболна централа (ФИФА) #Джани Инфантино

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