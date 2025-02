Порто и Рома оставиха жива интригата за реванша

Порто и Рома не успяха да се победят при откриването на плейофите в Лига Европа. Двата отбора си сътвориха 1:1 в първия мач, който бе сред най-чаканите от тази фаза във втората по сила надпревара, организирана от УЕФА.

На стадион „До Драго“ италианците първи нанесоха удар чрез Мехмет Зеки Челик, а в автор на гола за португалците се превърна Франсиско Моура. Съставът, воден от Клаудио Раниери, трябваше да се справя с липсата на човек по-малко, тъй като през второто полувреме Браян Кристанте получи червен картон.

Така интригата остава за реванша на италианска земя, където играчите на Мартин Анселми също ще могат да търсят продължаване в следващия етап.

