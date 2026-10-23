Посегателствата срещу журналисти са недопустими, посочиха членове на СЕМ
Посегателствата срещу журналисти под каквато и да е форма са недопустими. Това написа във фейсбук членът на Съвета за електронни медии (СЕМ) Къдринка Къдринова по повод инцидента между журналистката Соня Колтуклиева и служител на Националната служба за охрана (НСО). Позиция по случая изрази и членът на регулатора д-р Симона Велева, която призова за реални мерки за защита на журналистите и свободата на словото.
„Особено шокиращо е, когато посегателството е физическо, спрямо жена и е извършено от охраната на овластено лице“, посочва Къдринова.
По думите ѝ институционалните реакции и проверки вече са в ход, но предизборната обстановка и „цивилизацията на зрелищата“ засилват обществените страсти.
„При такава скорост призивите към всички страни за спазване на законите остават размазани в субтитрите“, коментира тя.
Симона Велева също изразява съжаление за случилото се и пожелава бързо възстановяване на журналистката.
„Беше безобразно бутането ѝ на земята и оставянето ѝ в безпомощно състояние. Независимо от провокацията и напрегнатата предизборна обстановка, ситуацията безспорно е абсолютно недопустима“, пише Велева.
Тя отбелязва, че рядко се наблюдава подобно единодушие в защита на неприкосновеността на журналист, и припомня разпоредбите на Европейския акт за свободата на медиите. По думите ѝ той предвижда защита на журналистите и техните източници, гаранции за независимостта на обществените медии, прозрачност на медийната собственост и държавната реклама, както и по-голяма независимост на медийните регулатори.
Велева посочва, че Министерството на културата отдавна подготвя законодателни промени, свързани с прилагането на европейските разпоредби, а членовете на СЕМ са представили предложения по текстовете и са участвали в срещи, обсъждания и работни групи.
„Ако всички, които имат така силен глас и искат да се подобри положението на журналистите и свободата на словото, са искрени в днешните си реакции, е крайно време да се постави фокус върху реални и работещи мерки и да се обединят около тези европейски текстове“, заявява тя.
Според Велева законодателните разпоредби сами по себе си не могат да предотвратят физическите посегателства, но могат да осигурят реална защита на журналистите.
„Проблемите се решават чрез реални политики и мерки и само те могат да постигнат устойчив ефект“, допълва членът на СЕМ.