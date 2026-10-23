Посегателствата срещу журналисти са недопустими, посочиха членове на СЕМ

Посегателствата срещу журналисти под каквато и да е форма са недопустими. Това написа във фейсбук членът на Съвета за електронни медии (СЕМ) Къдринка Къдринова по повод инцидента между журналистката Соня Колтуклиева и служител на Националната служба за охрана (НСО). Позиция по случая изрази и членът на регулатора д-р Симона Велева, която призова за реални мерки за защита на журналистите и свободата на словото.

„Особено шокиращо е, когато посегателството е физическо, спрямо жена и е извършено от охраната на овластено лице“, посочва Къдринова.

По думите ѝ институционалните реакции и проверки вече са в ход, но предизборната обстановка и „цивилизацията на зрелищата“ засилват обществените страсти.

„При такава скорост призивите към всички страни за спазване на законите остават размазани в субтитрите“, коментира тя.

Симона Велева също изразява съжаление за случилото се и пожелава бързо възстановяване на журналистката.

„Беше безобразно бутането ѝ на земята и оставянето ѝ в безпомощно състояние. Независимо от провокацията и напрегнатата предизборна обстановка, ситуацията безспорно е абсолютно недопустима“, пише Велева.

Тя отбелязва, че рядко се наблюдава подобно единодушие в защита на неприкосновеността на журналист, и припомня разпоредбите на Европейския акт за свободата на медиите. По думите ѝ той предвижда защита на журналистите и техните източници, гаранции за независимостта на обществените медии, прозрачност на медийната собственост и държавната реклама, както и по-голяма независимост на медийните регулатори.

Велева посочва, че Министерството на културата отдавна подготвя законодателни промени, свързани с прилагането на европейските разпоредби, а членовете на СЕМ са представили предложения по текстовете и са участвали в срещи, обсъждания и работни групи.

„Ако всички, които имат така силен глас и искат да се подобри положението на журналистите и свободата на словото, са искрени в днешните си реакции, е крайно време да се постави фокус върху реални и работещи мерки и да се обединят около тези европейски текстове“, заявява тя.

Според Велева законодателните разпоредби сами по себе си не могат да предотвратят физическите посегателства, но могат да осигурят реална защита на журналистите.