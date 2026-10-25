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Поскъпване при повечето зеленчуци и спад в цените на основните храни на борсите у нас тази седмица

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Това сочи анализът на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата

поскъпване повечето зеленчуци спад цените основните храни борсите нас седмица
Снимка: БГНЕС/Архив
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Поскъпване при повечето зеленчуци на борсите у нас и спад в цените на основните хранителни продукти се наблюдава през тази седмица, сочи анализът на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 0,21 на сто до 2,360 пункта спрямо 2,355 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 година.

При зеленчуците през седмицата най-много поскъпват тиквичките, които са с 18,36 на сто нагоре и се търгуват по 1,07 евро за килограм. По-високи са още цените на морковите – с 1,91 на сто до 0,64 евро за килограм, и картофите – с 2,65 на сто до 0,62 евро за килограм. Стойността на червения пипер също се вдига – със 7,26 на сто до 1,33 евро за килограм. Поскъпване има още при зелето – с 2,11 на сто до 0,58 евро за килограм, доматите – с 10,24 на сто до 0,59 евро за килограм, и краставиците – с 4,59 на сто до 1,55 евро за килограм. Спад на цената се наблюдава при зеления пипер – с 1,79 на сто до 1,55 евро за килограм, и зелената салата – с 3,09 на сто до 0,69 евро за брой.

При плодовете тази седмица отново поскъпват ябълките, които са с 1,60 на сто нагоре и се търгуват по 1,14 евро за килограм на едро. По-скъпо се продава и гроздето – 0,63 на сто до 1,27 евро за килограм. На обратната страна, поевтиняват лимоните – с 0,78 на сто до 1,53 евро за килограм и бананите – с 5,66 на сто до 1,40 евро за килограм.

Цената на кравето сирене пада с 1,19 на сто до 5,97 евро за килограм, а на кашкавала тип "Витоша" – с 2,75 на сто до 9,18 евро за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е по-скъпо с 1,35 на сто до 0,75 евро за кофичка от 400 гр., а прясното мляко е по-евтино с 0,50 на сто до 1,20 евро за литър. Кравето масло (пакетче от 125 грама) се търгува по 1,33 евро за брой, което е ценови спад от 3,06 на сто.

Замразеното пилешко месо поевтинява с 0,06 на сто до 3,54 евро за килограм, а яйцата (размер М) поскъпват с 3,09 на сто до 0,20 евро за брой на едро. Цената на ориза е с 0,61 на сто нагоре до 1,65 евро за килограм, а на лещата – с 1,42 на сто до 2,00 евро за килограм. Захарта поевтинява с 3,43 на сто до 0,90 евро за килограм. По-ниска тази седмица е още стойността на зрелия фасул – с 4,58 на сто до 2,00 евро за килограм, брашното тип 500 – с 2,82 на сто до 0,62 евро за килограм, и олиото – с 2,05 на сто до 1,72 евро за литър.

#цени на хранителни стоки на едро #ДКСБТ #цени на плодове и зеленчуци #цени на храните #цени на хранителните стоки #новини в Метрото

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