Посочиха Арсен Венгер за опонент на Джани Инфантино за президент на ФИФА

Опонентите на Джани Инфантино – действащият президент на Световната федерация по футбол (ФИФА), искат да убедят френската футболна легенда Арсен Венгер да се кандидатира за поста и предлагат да го издигнат за изборите догодина, пише журналистът Мартин Цийглер от вестник „Таймс“.

Кандидатите за поста могат да подават своите заявки до 18-и ноември тази година, а изборният конгрес ще се проведе през месец март 2027-а година в Мароко.

Венгер, известен като треньор на Арсенал в продължение на 22 години, в момента е начело на Центъра за глобално развитие на футбола на ФИФА. B неговия период на управление, Арсенал спечели три пъти шампионската титла на Англия, седем пъти спечели Купата и Суперкупата на страната, а също така стигна до финалите в Шампионската лига и за Купата на УЕФА. Отделно е работил в японския Нагоя Грампус Ейт, Нанси и Монако, с който взе шампионската титла на Франция.

В момента Венгер е на 76 години и пази относително мълчание около скандалите в световната футболна централа, като подчерта, че не е знаел за плана на Инфантино да продаде дялове от Световните първенства на частни инвеститори и така да опорочи футбола в неговата същност.

Също така изданието посочва, че лидерът на Конфедерацията на Северна и Централна Америка и Карибския басейн (КОНКАКАФ) Виктор Монталяни, смятан за твърд претендент за поста президент на ФИФА, не планира да издига кандидатурата си. За да стане факт, всяка кандидатура трябва да събере подкрепата от минимум пет държави.

56-годишният Инфантино беше избран за глава на ФИФА на извънреден конгрес през февруари 2016 година, предизвикан от корупционен скандал с основни обвиняеми Сеп Блатер и хора от обкръжението му. След това Инфантино беше преизбиран два пъти без никаква опозиция.