БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Часове преди премиерата на "Под прикритие 6":...
Чете се за: 04:42 мин.
Доналд Тръмп обяви сделка с Путин за руски дизел
Чете се за: 04:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Посочиха Арсен Венгер за опонент на Джани Инфантино за президент на ФИФА

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
Спорт
Запази

Опонентите на швейцареца искат легендарният французин да се кандидатира за поста.

посочиха арсен венгер опонент джани инфантино президент фифа
Слушай новината

Опонентите на Джани Инфантино – действащият президент на Световната федерация по футбол (ФИФА), искат да убедят френската футболна легенда Арсен Венгер да се кандидатира за поста и предлагат да го издигнат за изборите догодина, пише журналистът Мартин Цийглер от вестник „Таймс“.

Кандидатите за поста могат да подават своите заявки до 18-и ноември тази година, а изборният конгрес ще се проведе през месец март 2027-а година в Мароко.

Венгер, известен като треньор на Арсенал в продължение на 22 години, в момента е начело на Центъра за глобално развитие на футбола на ФИФА. B неговия период на управление, Арсенал спечели три пъти шампионската титла на Англия, седем пъти спечели Купата и Суперкупата на страната, а също така стигна до финалите в Шампионската лига и за Купата на УЕФА. Отделно е работил в японския Нагоя Грампус Ейт, Нанси и Монако, с който взе шампионската титла на Франция.

В момента Венгер е на 76 години и пази относително мълчание около скандалите в световната футболна централа, като подчерта, че не е знаел за плана на Инфантино да продаде дялове от Световните първенства на частни инвеститори и така да опорочи футбола в неговата същност.

Също така изданието посочва, че лидерът на Конфедерацията на Северна и Централна Америка и Карибския басейн (КОНКАКАФ) Виктор Монталяни, смятан за твърд претендент за поста президент на ФИФА, не планира да издига кандидатурата си. За да стане факт, всяка кандидатура трябва да събере подкрепата от минимум пет държави.

56-годишният Инфантино беше избран за глава на ФИФА на извънреден конгрес през февруари 2016 година, предизвикан от корупционен скандал с основни обвиняеми Сеп Блатер и хора от обкръжението му. След това Инфантино беше преизбиран два пъти без никаква опозиция.

#Световна футболна централа (ФИФА) #Арсен Венгер #Джани Инфантино

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
1
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Убита е 45-годишна жена в Пловдив
2
Убита е 45-годишна жена в Пловдив
Специално за БНТ: Преди броени минути протече операция по обследване на ударения от дрон кораб "Ейбъл"
3
Специално за БНТ: Преди броени минути протече операция по...
Непълнолетен е задържан за убийството на майка си в Пловдив
4
Непълнолетен е задържан за убийството на майка си в Пловдив
Кражба за 5 млн. евро: Задигнаха 50 000 бутилки вино от винарна в Тоскана
5
Кражба за 5 млн. евро: Задигнаха 50 000 бутилки вино от винарна в...
От НЗОК установиха над 1 млн. евро неоснователно получени суми в аптеки
6
От НЗОК установиха над 1 млн. евро неоснователно получени суми в...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
3
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
4
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя София – Бургас
5
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя...
Константин Папазов е новият президент на Българската федерация по баскетбол
6
Константин Папазов е новият президент на Българската федерация по...

Още от: Футбол

Първа лига се завръща с емоционален мач на "Колежа"
Първа лига се завръща с емоционален мач на "Колежа"
Малага и Еспаньол не се победиха в Ла Лига Малага и Еспаньол не се победиха в Ла Лига
Чете се за: 01:40 мин.
Ланс изненада Лион и сложи край на серията си без победа Ланс изненада Лион и сложи край на серията си без победа
Чете се за: 04:27 мин.
Борусия Дортмунд с първа грешна стъпка за сезона след драматичен срив срещу Вердер Борусия Дортмунд с първа грешна стъпка за сезона след драматичен срив срещу Вердер
Чете се за: 05:00 мин.
Кристиано Роналдо отговори на критиките с гол и поведе Ал Насър към категорична победа (ВИДЕО) Кристиано Роналдо отговори на критиките с гол и поведе Ал Насър към категорична победа (ВИДЕО)
Чете се за: 02:55 мин.
Венсан Компани за Майкъл Олисе: Той вече е световна класа, няма никакво съмнение Венсан Компани за Майкъл Олисе: Той вече е световна класа, няма никакво съмнение
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

Доналд Тръмп обяви сделка с Путин за руски дизел
Доналд Тръмп обяви сделка с Путин за руски дизел
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Президентът Илияна Йотова се надява сделката между Путин и Тръмп да повлияе върху цените на дизела Президентът Илияна Йотова се надява сделката между Путин и Тръмп да повлияе върху цените на дизела
Чете се за: 01:52 мин.
Политика
Рафинерията на "Лукойл" в България влиза в сделката на милиардера Тод Боули Рафинерията на "Лукойл" в България влиза в сделката на милиардера Тод Боули
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Часове преди премиерата на "Под прикритие 6": Сериалът, който става все повече отражение на действителността Часове преди премиерата на "Под прикритие 6": Сериалът, който става все повече отражение на действителността
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Старт на втория етап от ремонта на Дюлинския проход
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Проф. Тодор Кантарджиев: Не сме в пик на грипна вълна, не бива да...
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Двойно торнадо връхлетя италианския остров Сицилия, 11 души са ранени
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Ураганът "Исайас" връхлетя американския щат Флорида
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ