Посрещнаха Джокович с овации при завръщането му на „Мелбърн Парк“

Новак Джокович призна, че се е „разчуствал“, след като бе топло посрещнат при завръщането си на „Мелбърн Парк“, преди да се изправи срещу Ник Кирьос в разпродаден демонстративен мач преди Аустрелиън Оупън. Всички 15 000 седящи места на „Род Лейвър Арена“ бяха разпродаден за по-малко от час, като средствата отидоха за благотворителност.

Джокера, който бе депортиран от Австралия преди година, получи бурни овации, когато спечели титлата на първия от двата турнира в Аделаида миналата седмица, а реакцията по трибуните бе подобна на „Род Лейвър Арена“, където той е деветкратен шампион.

Ноле доминира в Австралия след дебютния си триумф през 2008 г., но визата му бе анулирана преди 12 месеца, а впоследствие се стигна до депортирането му заради липсата на ваксина срещу коронавирус. Джокович игра с превръзка на лявото подколянно сухожилие, но нямаше проблеми при придвижването си на корта, след като проблемната област го възпрепятства от довършване на тренировъчен мач с Даниил Медведев тази седмица. Двамата с Кирьос спечелиха по един скъсен сет, преди да приключат приятелския двубой с тайбрек, който включваше играчите с увреждания Дейвид Уагнър и Хийт Дейвидсън.

The loudest match point you'll ever hear



