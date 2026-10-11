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Повреда спря аварийно „Неохим“, жълт облак притесни жителите на Димитровград

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
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Чете се за: 01:12 мин.
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повреда спря аварийно bdquoнеохимldquo жълт облак притесни жителите димитровград
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Жълто-оранжев облак притесни жителите на Димитровград днес. Той е от комин на торовия завод „Неохим“, където е имало повреда в управлението на клапан в инсталацията за производство на 60% азотна киселина.

Това е причината за изпускането на азотни оксиди в атмосферния въздух от комина на инсталацията днес, съобщиха от РИОСВ-Хасково.

Възникналата авария е довела до задействане на аварийното спиране на инсталацията. В продължение на около 2–3 минути от комина са изпускани азотни оксиди, проявяващи се като жълто оцветен газов облак.

Операторът "Неохим" е уведомил компетентния орган за инцидента в изпълнение на условие от комплексното разрешително на дружеството. Извършена е проверка.

По данни от автоматичната измервателна станция "Раковски", която се намира в центъра на Димитровград, от 0.00 ч. до момента на предоставяне на информацията не са регистрирани превишения на регламентираните норми за наблюдаваните показатели за качество на атмосферния въздух – амоняк, азотен диоксид, серен диоксид, фини прахови частици и озон.

#жълт облак #управление на клапан #"Неохим" АД #авария

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