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Пожар лумна до къщи в Димитровград, спасиха ферма с 400 животни

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
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пожар лумна къщи димитровград спасиха ферма 400 животни
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Два пожара възникнаха за час на територията на Община Димитровград. Всички екипи на пожарната са на терен и работят за овладяването на огъня.

Пожар лумна близо до ферма м град Меричлери. Той бързо е овладян благодарение на действията на огнеборците. Спасени са около 400 животни, близо 2000 бали слама и две постройки, съобщи кметът на Община Димитровград Иво Димов.

Пожар пламна близо до кв. „Изток“ в Димитровград. 10 къщи и автоморга са спасени от огнената стихия благодарене на бързата намеса на пожарните. Силният вятър затрудни работата им.

#автоборса #ферма с 400 животни #два пожара #спасяване #Димитровград

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