Пожар лумна до къщи в Димитровград, спасиха ферма с 400 животни

Два пожара възникнаха за час на територията на Община Димитровград. Всички екипи на пожарната са на терен и работят за овладяването на огъня.

Пожар лумна близо до ферма м град Меричлери. Той бързо е овладян благодарение на действията на огнеборците. Спасени са около 400 животни, близо 2000 бали слама и две постройки, съобщи кметът на Община Димитровград Иво Димов.

Пожар пламна близо до кв. „Изток“ в Димитровград. 10 къщи и автоморга са спасени от огнената стихия благодарене на бързата намеса на пожарните. Силният вятър затрудни работата им.