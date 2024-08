Пред погледа на Везенков Германия продължава да марширува в Париж

Представителният тим на Германия се превърна в първия полуфиналист на олимпийския турнир при мъжете на Игрите в Париж. Действащите световни шампиони отказаха Гърция със 76:63 в първия четвъртфинален мач. В „Арена Берси“ баскетболистите на Гордън Хърбърт допуснаха известни колебания през първото полувреме, но в хода на второто нанесоха своя удар и стегнаха куфарите на играчите, водени от Василис Спанулис. За Бундестима това бе четвърти последователен успех, което го прави непобеден във френската столица.

В двубоя не липсваше и българско присъствие, тъй като на трибуните бе Александър Везенков, който днес празнува своя 29-ти рожден ден.

В следващата фаза германците ще играят със спечелилия от двойката между домакините от Франция и Канада, като двата отбора ще се срещнат тази вечер.

GERMANY ARE THE FIRST SEMI-FINALISTS! #Paris2024 x #Basketball pic.twitter.com/SvswJitwfM