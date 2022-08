Представиха топката за новия сезон в Шампионската лига

Броени часове преди жребия за груповата фаза на следващото издание на Шампионската лига бе показана и топката опката, която ще се използва през новия сезон в най-престижния европейски клубен турнир.

Кълбото отново е изработено от германския спортен бранд "Адидас", като от УЕФА обявиха, че дизайнът е бил вдъхновен от липсата на светлина в космоса.

"Дизайнът на топката напомня за липсата на светлина в космоса, а звездите сякаш изпълват тъмното пространство, пречупвайки се и пресичайки се в различни измерения. Това символизира битката за трофея в мъжкия клубен футбол", написаха от УЕФА.

️ Ready for the 2022 group stage



The adidas #UCL Pro Void is here! @adidasfootball || #UCLdraw pic.twitter.com/ucn67ymbN7