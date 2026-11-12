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Премиерът ще участва в Деветата среща на върха на Европейската политическа общност и в заседание на лидерите на Европейския съвет в Дъблин

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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Премиерът Румен Радев ще участва в Деветата среща на върха на Европейската политическа общност и в неформално заседание на лидерите на Европейския съвет на 12 и 13 ноември в Дъблин, съобщиха от правителствената информационна служба.

В първия ден държавни и правителствени ръководители от целия континент ще обсъдят изграждането на конкурентоспособна Европа (иновации, свързаност и енергия на достъпни цени) и осигуряването и защитата на демократична Европа. Общата тема на срещата е „Европа – силна, сигурна и свързана“.

На 13 ноември държавните и правителствени ръководители на страните членки на Европейския съюз (ЕС) ще обсъдят използването на потенциала на изкуствения интелект за повишаване на европейската конкурентоспособност, както и по-широкото му въздействие върху обществото, сигурността и доверието, а също и гарантирането на европейския суверенитет в тази сфера. Очаква се на срещата да бъдат разгледани и актуални теми от дневния ред на ЕС, както и предизвикателствата пред сигурността на Европа, допълниха от пресслужбата.

#премиерът Румен Радев #среща на върха #Дъблин

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