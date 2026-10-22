Президентът на Трабзонспор бе наказан с лишаване от право да се занимава с футболна дейност за 45 дни заради залагания

Президентът на Трабзонспор Ертугрул Доган бе наказан с лишаване от право да се занимава с футболна дейност за 45 дни заради залагания, съобщиха турските медии.

В информацията се посочва, че Турската футболна федерация е отстранила 147 настоящи и бивши ръководители на футболни клубове за 45 дни за нарушаване на забраната за залагания, според изявление на дисциплинарната комисия, публикувано на уебсайта на организацията.

Президентът на Трабзонспор Ертугрул Доган е сред отстранените, като той, както и останалите наказани са лишени от правото да изпълняват задълженията си или да посещават стадиони. Това означава, че Доган няма да пристигне с отбора на Трабзонспор за гостуването в София на ЦСКА за мача от Лига на конференциите, който ще се играе на 26 ноември.