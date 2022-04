Президентите на Полша, Литва, Латвия и Естония пътуват с влак към Киев

Президентите на Полша, Литва, Латвия и Естония пътуват към Киев. В Туитър президентът на Литва Гитанас Науседа публикува снимка на делегацията от перон на жп гара.

Той написа, че посещението в украинската столица цели да отправи силно послание за политическа подкрепа и военна помощ за Украйна. Литва продължава да стои зад Украйна в битката ѝ за суверенитет и свобода, подчертава Науседа.





Heading to Kyiv with a strong message of political support and military assistance.



Lithuania will continue backing Ukraine's fight for its sovereignty and freedom.



Разом до перемоги! pic.twitter.com/WLb5yR5W69