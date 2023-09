При успех над Александър Зверев, Григор Димитров среща Роман Сафиулин в Чънду

Руснакът Роман Сафиулин е първият финалист на турнира на твърди кортове от сериите АТП 250 в китайския град Чънду.

В полуфиналите 26-годишният Сафиулин се наложи над поставения под номер 2 в схемата Лоренцо Музети от Италия с 6:3, 6:4 за час и 29 минути игра. По този начин той се класира за първия си финал в турнирите от АТП.

В спора за титлата руснакът, който е на 55-о място в световната ранглиста, ще срещне победителя от мача между водача в схемата Александър Зверев от Германия и българина Григор Димитров.

Срещу Музети Сафуилин показа много по-организира игра от съперника си. Той сервираше на по-високо ниво, правейки осем аса срещу само един за италианеца, а освен това направи и 29 печеливши удара и само една непредизвикана грешка. Показателите на Музети също не бяха лоши - 20 печелевши удари и шест непредизвикани грешки, но италианецът просто не получи възможности срещи непоклатимия в днешния ден руски тенисист.

What a day for Safiullin!



First ATP Tour semi-final win

New career-high @ChengduOpen | #ChengduOpen pic.twitter.com/QGu6yIIJX4