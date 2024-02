Приказката за Якуб Меншик в Доха продължи с място на финала, предстои му мач за титлата срещу Хачанов

18-годишната сензация от Чехия Якуб Меншик продължи със страхотното си представяне на тенис турнира от категория АТР 250 в Доха, Катар и вече се класира за големия финал.

На предпоследното стъпало младият състезател надигра с близо 20 години по възрастния от него френски ветеран Гаел Монфис в три сета - 6:4, 1:6, 6:3, като двубоят помежду им продължи малко под два часа.

По този начин Якуб Меншик стигна до най-големия успех досега в своята кратка кариера, като най-любопитното е, че чехът получи място в основната схема в Дубай благодарение на т.нар. "програма за ускорение на следващото поколение". Инициативата е на АТР и дава право на млади играчи, които се намират в топ 250 на световната ранглиста, да се включат в надпревара от сериите АТР 250.

Освен това роденият в Простейов тенисист, който в началото на седмицата се намираше под №116 в света, си гарантира и дебют в топ 100, където той ще бъде най-младия представител от идния понеделник.

За да извърви целия път до титлата в Доха обаче, във финала Якуб Меншик ще трябва да премине през руснака Карен Хачанов.

В първия полуфинал за деня 27-годишният играч се справи с австралиеца Алексей Попирин след 7:6(12), 6:2 за час и 48 минути игра. Решителен за развитието на мача се оказа тайбрекът в откриващата, в който и двата пропуснаха няколко възможности да спечелят преди най-сетне Хачанов да реализира петия си сетбол.

Така в утрешния ден третата ракета на Русия ще играе в общо своя осми финал на турнир от АТР, като Карен преследва своята шеста титла и първа от месец септември 2023 година насам, когато той триумфира в Жухай, Китай.

