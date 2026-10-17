Приключи Общото събрание на прокурорите за избор на членове на ВСС от професионалната квота

Приключи Общото събрание на прокурорите за избор на членове на новия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) от професионалната квота на прокурорите. На събранието бяха избрани председател и членове на избирателната комисия, бяха определени избирателните секции и бяха изслушани кандидатите от квотата на прокурорите. Те са общо 25.

За председател беше избран прокурор Виктор Малинов. Редовните членове на избирателната комисия са прокурорите Емил Георгиев, Николай Гугушев, Николай Николаев, Илина Чобанова, Александър Михайлов и Десислава Калайджиева.

Кандидатът за член на ВСС от професионалната квота на прокурорите Благовест Вангелов, прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас, не се яви на заседанието поради медицински причини и не беше изслушан.

Искрено се надявам процедурата да приключи, включително и с парламентарната квота и се надявам, че това ще е последното общо събрание, което се води от изпълняващ функциите (и.ф.) главен прокурор. Това каза и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова при откриването на Събранието.

Според хронограмата, приета от ВСС, следващата събота, 24 октомври, магистратите ще гласуват кои от номинираните прокурори да влязат в състава на новия ВСС.

Второто Общо събрание – на съдиите, ще бъде на 31 октомври, а гласуването – на 7 ноември. Следователите ще имат Общо събрание на 14 ноември и ще гласуват на 21 ноември.