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Проблем с машина за гласуване в ямболското Бояджик, всички секции в областта са отворени

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елица Хаджиколева
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Проблем с машина за гласуване в ямболското Бояджик, всички секции в областта са отворени
Снимка: БТА
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Нормално започна изборният ден в област Ямбол. Всички 216 секции са отворени. Проблем има с една от машините за гласуване в село Бояджик, община Тунджа. Очаква се техник да провери устройството. Ако не бъде отстранена повредата, избирателите ще гласуват с другата машина в секцията.

В три секции в Ямбол сутринта не са се явили по един член на секционна избирателна комисия. Те ще бъдат заменени с резервни членове, съобщиха от Районната избирателна комисия.

103 674 избиратели в областта имат право на глас на втория тур на президентските избори. В 136 секции се гласува с машини, а в останалите 80 – с хартиени бюлетини.

Осигурени са пет подвижни избирателни секции за хора с трайни увреждания – три в община Ямбол и по една в общините Болярово и Тунджа.

Изборни секции има още в следствения арест в Елхово, в Дома за стари хора в село Воден и в трите болници в Ямбол – „Св. Пантелеймон“, „Св. Йоан Рилски“ и специализираната болница за кардиологично лечение.

#България избира президент #балотаж #ямбол

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