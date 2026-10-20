Проблем с пътуването отложи мача на Рилски спортист с Гянджа

Мачът от редовния сезон на баскетболния турнир ФИБА Къп (Купата на ФИБА Европа) при мъжете между българския Рилски спортист и Гянджа (Азербайджан) няма да се състои по план поради проблеми, свързани с пътуването.

Двубоят от група "C" трябваше да се проведе в Самоков в сряда (21 октомври).

Случаят ще бъде отнесен към съдийския панел на ФИБА Европа, като решение по него ще бъде взето своевременно, информираха от турнира.

От Рилски спортист също потвърдиха новината.