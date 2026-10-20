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Проблем с пътуването отложи мача на Рилски спортист с Гянджа

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Спорт
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Случаят ще бъде отнесен към съдийския панел на ФИБА Европа.

Рилски спортист
Снимка: Рилски спортист
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Мачът от редовния сезон на баскетболния турнир ФИБА Къп (Купата на ФИБА Европа) при мъжете между българския Рилски спортист и Гянджа (Азербайджан) няма да се състои по план поради проблеми, свързани с пътуването.

Двубоят от група "C" трябваше да се проведе в Самоков в сряда (21 октомври).

Случаят ще бъде отнесен към съдийския панел на ФИБА Европа, като решение по него ще бъде взето своевременно, информираха от турнира.

От Рилски спортист също потвърдиха новината.

"Скъпи привърженици, утрешният двубой (сряда, 21 октомври) от турнира за Купата на ФИБА Европа се отменя! Мач в "Арена Самоков" няма да има, а следващият ни сблъсък е в неделя срещу тима на Спартак Плевен като гост", написаха от клуба в социалните мрежи.

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#БК Рилски Спортист

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