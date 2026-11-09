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Продължава разследването в Полша: Нападателят от Краков почина, мотивите му остават неясни

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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продължава разследването полша нападателят краков почина мотивите остават неясни
Снимка: БТА
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Нападателят, който уби шестима души на главния площад в Краков в събота, е починал в болницата тази сутрин.

24-годишният Михал Оксински беше ранен и задържан при атаката. Мотивите му остават неясни. Прокуратурата не разполага с данни за психични проблеми у нападателя, който застреля също сестра си и родителите си. В стаята му е намерен жълт флаг със змия, свързан с войната за независимост на Съединените щати. На този етап няма доказателства, които категорично да свързват извършителя с конкретна идеология.

Кшищоф Клечар, управител на Малополския регион: „Под наблюдението на седем прокурори са събрани доказателства и са осигурени всички следи, които ще позволят да се обяснят причините и мотивите на нападателя. По този въпрос службите работят. Полицията действа, прокуратурата действа, участват и други агенции, включително Агенцията за вътрешна сигурност.“

#КРАКОВ #убиец #Полша

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