Продължава разследването в Полша: Нападателят от Краков почина, мотивите му остават неясни

Нападателят, който уби шестима души на главния площад в Краков в събота, е починал в болницата тази сутрин.

24-годишният Михал Оксински беше ранен и задържан при атаката. Мотивите му остават неясни. Прокуратурата не разполага с данни за психични проблеми у нападателя, който застреля също сестра си и родителите си. В стаята му е намерен жълт флаг със змия, свързан с войната за независимост на Съединените щати. На този етап няма доказателства, които категорично да свързват извършителя с конкретна идеология.