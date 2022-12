Профилът на Марадона за Пеле: Почивай в мир Крал Пеле, така ще те помним винаги

Профилът на аржентинската футболна легенда Диего Армандо Марадона, който се поддържа от неговото семейство след смъртта му, публикува пост минути, след като стана ясно, че от този свят си е отишъл и незабравимия Пеле.

Дълго време Марадона и Пеле бяха смятани за двамата най-велики в историята, а сега след новината за кончината на бразилеца от профила на Диего се появи следното:

"Почивай в мир Крал Пеле. Така ще те помним винаги", се пише в публикацията.

Социалните мрежи пък побързаха да припомнят какво написа приживе самият Пеле, когато Марадона почина през ноември 2020 година.

"Един ден се надявам, че ще можем да играем футбол заедно на небето", написа тогава бразилската за аржентинската легенда.

“One day, I hope we can play football together in the sky” - Pele’s message after Diego Maradona died in 2020.



Enjoy your game, legends pic.twitter.com/t0l88bpILD