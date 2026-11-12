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Прокуратурата внесе обвинителен акт срещу Благомир Коцев по дело за договор за правни услуги

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Прокуратурата внесе обвинителен акт срещу Благомир Коцев по дело за договор за правни услуги
Снимка: БТА/Архив
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Софийската градска прокуратура внесе в Окръжен съд - Варна обвинителен акт срещу Благоир Коцев за опит съзнателно да сключи неизгодна сделка в качеството си на областен управител на Варна. Обвинението се отнася за периода от 1 април 2022 г. до 2 август 2022 г., съобщиха от държавното следствие. Прокуратурата повдигна обвинението на 16 октомври.

На 24 февруари 2022 г. Министерският съвет назначи Благомир Коцев за областен управител на Варна. Няколко месеца по-късно, на 4 август служебният кабинет на Гълъб Донев назначи Марио Смърков за областен управител на морския град, припомня БТА.

Предмет на обвинението е договор за пряко възлагане на правни услуги, сключен на 1 април 2022 г. между Областна администрация – Варна и адвокатско дружество. С допълнително споразумение от 2 август 2022 г. окончателната стойност на услугите по договора е определена на 23 256 лева с ДДС. По договора са платени 11 808 лева, а сумата от 11 448 лева по втората фактура е останала неплатена след освобождаването на Благомир Коцев от длъжността областен управител.

Според обвинителния акт през разглеждания период в две дирекции на областната администрация са работили общо седем служители с юридическо образование. Всички те са имали право да представляват администрацията по съдебни дела. В рамките на щатното правно обслужване са се извършвали и дейности по правно подпомагане на областния управител, проверка на законосъобразността на актове и изготвяне на вътрешни актове.

Договорът с адвокатското дружество е обхващал правни консултации, проучване на конкретни казуси, изготвяне на документи, включително за съдебни производства и проверка на законосъобразността на договори и други документи. Според прокуратурата тези услуги са се припокривали с дейности от обхвата на щатното правно обслужване и наличният състав е бил достатъчен за изпълнението им.

Разследването по делото е извършено от Следствен отдел при Софийска градска прокуратура под надзора на СГП. Предстои Окръжен съд - Варна да насрочи разпоредително заседание по делото.

#областен управител на Варна #Софийска градска прокуратура #обвинение

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